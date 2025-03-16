Postal 2 випустять у версії для гарнітур віртуальної реальності

Postal 2 отримає нове перевидання – тепер у форматі віртуальної реальності. Студія Flat2VR анонсувала Postal 2 VR, представивши дебютний трейлер, в якому обігрується одна із найвідоміших сцен оригінальної гри: головний герой умовляє перехожих підписати петицію, але тепер вона присвячена випуску VR-версії.

Розробники планують перенести весь контент шутера 2003, адаптувавши інтерфейс під сучасні платформи. В оновленій версії зміниться система стрілянини, перероблена міні-карта, а ігровий інтерфейс отримає додаткові покращення. Однак основний ігровий процес залишиться незмінним: головний герой, відомий як Чувак, виконуватиме на перший погляд прості завдання, які незмінно переростуть у хаос.

Postal 2, що вийшла 2003 року, стала найвідомішою і культовою частиною франшизи, що принесла студії Running with Scissors широку, але скандальну популярність. Однак успіх супроводжувався заборонами: гру офіційно забороняли до продажу в Австралії, Новій Зеландії, Швеції, Малайзії та Німеччині.

Не дивно, адже Postal 2 стабільно фігурує у списках найжорстокіших відеоігор в історії індустрії. Провокаційний стиль, абсурдний чорний гумор та відверта сатиричність зробили її об’єктом постійних суперечок про межі дозволеного в ігровій індустрії.