Посмотреть документальный фильм S.T.A.L.K.E.R. «ЭПИЗОДЫ: Тень Чернобыля» уже можно на Киевстар ТВ

На платформе Киевстар ТВ стал доступен документальный фильм «ЭПИЗОДЫ: Тень Чернобыля», посвящённый созданию первой игры из серии S.T.A.L.K.E.R. Этот фильм является частью документального сериала «ЭПИЗОДЫ», который создаётся студией KNIFE! и рассказывает о различных событиях в истории независимой Украины.

Режиссёром сериала и эпизода о S.T.A.L.K.E.R. выступил Артем Григорян. В фильме приняли участие ключевые фигуры из студии GSC Game World: Андрей Прохоров, Олег Яворский, Алексей Ситянов, Александр Кохановский, Владимир Корунчак, Александр Новиков, Александр Максимчук, Олег Данилов и Дин Шарп. Премьера фильма в кинотеатрах «Планета Кино» состоялась 16 мая.

Помимо просмотра документального фильма, поклонники серии могут поиграть в трилогию S.T.A.L.K.E.R., которая недавно была переиздана в сборнике S.T.A.L.K.E.R.: Легенды Зоны и стала доступна на консолях. Ожидается также выход S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля 5 сентября. Последний трейлер игры произвёл большое впечатление на презентации Summer Game Fest 2024.