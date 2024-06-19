Переглянути документальний фільм S.T.A.L.K.E.R. «ЕПІЗОДИ: Тінь Чорнобиля» вже можна на Київстар ТБ

На платформі Київстар ТБ став доступний документальний фільм «ЕПІЗОДИ: Тінь Чорнобиля», присвячений створенню першої гри із серії S.T.A.L.K.E.R. Цей фільм є частиною документального серіалу “ЕПІЗОДИ”, який створюється студією KNIFE! та розповідає про різні події в історії незалежної України.

Режисером серіалу та епізоду про S.T.A.L.K.E.R. виступив Артем Григорян. У фільмі взяли участь ключові постаті зі студії GSC Game World: Андрій Прохоров, Олег Яворський, Олексій Ситянов, Олександр Кохановський, Володимир Корунчак, Олександр Новіков, Олександр Максимчук, Олег Данилов та Дін Шарп. Прем’єра фільму у кінотеатрах «Планета Кіно» відбулася 16 травня.

Крім перегляду документального фільму, шанувальники серії можуть пограти в трилогію S.T.A.L.K.E.R., яка нещодавно була перевидана у збірнику S.T.A.L.K.E.R.: Легенди Зони і стала доступна на консолях. Очікується також вихід S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля 5 вересня. Останній трейлер гри справив велике враження на презентацію Summer Game Fest 2024.