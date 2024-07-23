Портативный SSD-накопитель Xiaomi объёмом 1 ТБ стоит $11023.07.24
Xiaomi анонсировала новый портативный SSD-накопитель, который является обновлением модели от 2022 года. Устройство получило обновленный внешний вид с корпусом из алюминиевого сплава, обработанным пескоструйной технологией.
Новинка поддерживает протоколы USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1 и USB 2.0, обеспечивая высокую скорость передачи данных до 2000 Мбит/с как в режиме чтения, так и записи.
SSD-накопитель совместим с операционными системами Windows, macOS, Android и Ubuntu. Емкость нового устройства составляет 1 ТБ, а цена на китайском рынке составляет $110. Xiaomi предлагает на накопитель 3-летнюю гарантию.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор кармана для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: скорость и защита
Расскажем про очень «быстрый» карман-корпус Ugreen M2 CM642 для твердотельных накопителей. Вроде бы утилитарная вещь, но оказалось что весьма интересная
Обзор кармана для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: скорость и защита
Топ TWS наушников первой половины 2024 года
ТОП зарядных станций в Украине. Какую выбрать и купить?
Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности
Обзор наушников Ugreen HiTune Max5c: Зачем Япония?
Не только Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонов-раскладушек от Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo и Huawei
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
Портативный SSD-накопитель Xiaomi объёмом 1 ТБ стоит $110SSD Xiaomi
Xiaomi предлагает на накопитель 3-летнюю гарантию. Устройство получило обновленный внешний вид с корпусом из алюминиевого сплава
Microsoft выпустила геймпад Xbox в корпусе с ягодицами ДэдпулаMicrosoft Xbox контроллер
На данный момент Xbox Cheeky Controller не продается в свободной продаже. Единственный способ получить его — принять участие в розыгрыше, организованном Майкрософт