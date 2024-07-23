Портативный SSD-накопитель Xiaomi объёмом 1 ТБ стоит $110

Xiaomi анонсировала новый портативный SSD-накопитель, который является обновлением модели от 2022 года. Устройство получило обновленный внешний вид с корпусом из алюминиевого сплава, обработанным пескоструйной технологией.

Новинка поддерживает протоколы USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1 и USB 2.0, обеспечивая высокую скорость передачи данных до 2000 Мбит/с как в режиме чтения, так и записи.

SSD-накопитель совместим с операционными системами Windows, macOS, Android и Ubuntu. Емкость нового устройства составляет 1 ТБ, а цена на китайском рынке составляет $110. Xiaomi предлагает на накопитель 3-летнюю гарантию.