Портативний SSD-накопичувач Xiaomi об’ємом 1 ТБ коштує $11023.07.24
Xiaomi анонсувала новий портативний SSD-накопичувач, який є оновленням моделі від 2022 року. Пристрій отримав оновлений зовнішній вигляд з корпусом із алюмінієвого сплаву, обробленим піскоструминною технологією.
Новинка підтримує протоколи USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1 та USB 2.0, забезпечуючи високу швидкість передачі даних до 2000 Мбіт/с як у режимі читання, так і запису.
SSD-накопичувач сумісний з операційними системами Windows, MacOS, Android та Ubuntu. Місткість нового пристрою становить 1 ТБ, а ціна на китайському ринку становить $110. Xiaomi пропонує на накопичувач 3-річну гарантію.
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