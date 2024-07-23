Портативний SSD-накопичувач Xiaomi об’ємом 1 ТБ коштує $110

Xiaomi анонсувала новий портативний SSD-накопичувач, який є оновленням моделі від 2022 року. Пристрій отримав оновлений зовнішній вигляд з корпусом із алюмінієвого сплаву, обробленим піскоструминною технологією.

Новинка підтримує протоколи USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1 та USB 2.0, забезпечуючи високу швидкість передачі даних до 2000 Мбіт/с як у режимі читання, так і запису.

SSD-накопичувач сумісний з операційними системами Windows, MacOS, Android та Ubuntu. Місткість нового пристрою становить 1 ТБ, а ціна на китайському ринку становить $110. Xiaomi пропонує на накопичувач 3-річну гарантію.