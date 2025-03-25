Портативные компактные проекторы Xgimi Play 6 и Play 6e оснащены 360-градусным стабилизатором

Китайская компания Xgimi представила два новых портативных проектора Play 6 и Play 6e, объединяющих компактный дизайн и современные технологии.

Обе модели выполнены в минималистичном стиле, а Play 6 получил премию iF Design Award 2025 за продуманный внешний вид. Устройства оснащены встроенным 360-градусным стабилизатором, который облегчает настройку изображения.

Проекторы обеспечивают яркость до 600 люмен CVIA и поддерживают разрешение 1080p с возможностью воспроизведения контента в 2K и 4K. Коэффициенты проекции составляют 1,21:1 для Play 6 и 1,2:1 для Play 6e, что позволяет использовать их даже в небольших помещениях. Play 6 оснащён встроенной батареей на 20 000 мАч, обеспечивающей до 2,5 часов работы без подзарядки, тогда как Play 6e требует постоянного подключения к сети. Оба устройства могут работать в качестве Bluetooth-колонок с динамической подсветкой.

За звук в Play 6 отвечает аудиосистема Harman Kardon, а в Play 6e используется фирменная технология Xgimi Sound. Проекторы поддерживают HDR10, MEMC и беспроводную трансляцию через AirPlay и DLNA. Для подключения предусмотрены порты HDMI (eARC), USB и Type-C, а также поддержка двухдиапазонного Wi-Fi и Bluetooth 5.1.

Продажи Play 6 и Play 6e уже стартовали в Китае. Их стоимость составляет около $290 и $250 соответственно.