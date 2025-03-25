Портативные компактные проекторы Xgimi Play 6 и Play 6e оснащены 360-градусным стабилизатором25.03.25
Китайская компания Xgimi представила два новых портативных проектора Play 6 и Play 6e, объединяющих компактный дизайн и современные технологии.
Обе модели выполнены в минималистичном стиле, а Play 6 получил премию iF Design Award 2025 за продуманный внешний вид. Устройства оснащены встроенным 360-градусным стабилизатором, который облегчает настройку изображения.
Проекторы обеспечивают яркость до 600 люмен CVIA и поддерживают разрешение 1080p с возможностью воспроизведения контента в 2K и 4K. Коэффициенты проекции составляют 1,21:1 для Play 6 и 1,2:1 для Play 6e, что позволяет использовать их даже в небольших помещениях. Play 6 оснащён встроенной батареей на 20 000 мАч, обеспечивающей до 2,5 часов работы без подзарядки, тогда как Play 6e требует постоянного подключения к сети. Оба устройства могут работать в качестве Bluetooth-колонок с динамической подсветкой.
За звук в Play 6 отвечает аудиосистема Harman Kardon, а в Play 6e используется фирменная технология Xgimi Sound. Проекторы поддерживают HDR10, MEMC и беспроводную трансляцию через AirPlay и DLNA. Для подключения предусмотрены порты HDMI (eARC), USB и Type-C, а также поддержка двухдиапазонного Wi-Fi и Bluetooth 5.1.
Продажи Play 6 и Play 6e уже стартовали в Китае. Их стоимость составляет около $290 и $250 соответственно.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Расскажем про еще одну интересный микрофон для записи подкастов и видеоблогов. Ugreen CM769 – бюджетная модель, посмотрим, как она справляется с записью голоса и звуков.
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Портативные компактные проекторы Xgimi Play 6 и Play 6e оснащены 360-градусным стабилизатором проектор
Китайская компания Xgimi представила два новых портативных проектора Play 6 и Play 6e, объединяющих компактный дизайн и современные технологии.
Gmail на Android и iOS получит искусственный интеллект Google искусственный интеллект почта
Google внедряет в Gmail усовершенствованную систему поиска, основанную на искусственном интеллекте, что позволяет быстрее находить наиболее релевантные письма.
Портативные компактные проекторы Xgimi Play 6 и Play 6e оснащены 360-градусным стабилизатором
Gmail на Android и iOS получит искусственный интеллект
Портативная консоль Ayaneo Pocket S2 с процессором Snapdragon G3 Gen 3 поддерживает трассировку лучей
Nvidia представила суперкомпьютеры DGX Spark и DGX Station для работы с масштабными моделями ИИ
Смартфон Google Pixel 9a представили ранее из-за утечек. Цена — $500, старт продаж — в апреле
Windows 11 получит экранную клавиатуру с набором текста при помощи контроллера Xbox
Ведущие Top Gear и Grand Tour снимут новое автошоу
Электрокары Xiaomi SU7 продала 200 000 автомобилей менее чем за год
Xbox 360 оказалось легко взломать с помощью USB-флешки