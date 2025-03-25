Портативні компактні проектори Xgimi Play 6 та Play 6e оснащені 360-градусним стабілізатором25.03.25
Китайська компанія Xgimi представила два нові портативні проектори Play 6 і Play 6e, що поєднують компактний дизайн і сучасні технології.
Обидві моделі виконані в мінімалістичному стилі, а Play 6 отримав премію iF Design Award 2025 за продуманий вигляд. Пристрої мають вбудований 360-градусний стабілізатор, який полегшує налаштування зображення.
Проектори забезпечують яскравість до 600 люмен CVIA і підтримують роздільну здатність 1080p з можливістю відтворення контенту 2K і 4K. Коефіцієнти проекції складають 1,21:1 для Play 6 та 1,2:1 для Play 6e, що дозволяє використовувати їх навіть у невеликих приміщеннях. Play 6 оснащений вбудованою батареєю на 20 000 мАг, що забезпечує до 2,5 години роботи без підзарядки, тоді як Play 6e вимагає постійного підключення до мережі. Обидва пристрої можуть працювати як Bluetooth-колонки з динамічним підсвічуванням.
За звук у Play 6 відповідає аудіосистема Harman Kardon, а у Play 6e використовується фірмова технологія Xgimi Sound. Проектори підтримують HDR10, MEMC та бездротову трансляцію через AirPlay та DLNA. Для підключення передбачені порти HDMI (eARC), USB та Type-C, а також підтримка дводіапазонного Wi-Fi та Bluetooth 5.1.
Продаж Play 6 і Play 6e вже стартував у Китаї. Їхня вартість становить близько $290 і $250 відповідно.
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Портативні компактні проектори Xgimi Play 6 та Play 6e оснащені 360-градусним стабілізатором проектор
Китайська компанія Xgimi представила два нові портативні проектори Play 6 і Play 6e, що поєднують компактний дизайн і сучасні технології.
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