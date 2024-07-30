Получить военно-учетный документ с QR-кодом теперь можно через «Дію»30.07.24
Военно-учетный документ гражданина Украины теперь доступен на портале «Дія». Это избавляет от необходимости посещать учреждения (ТЦК) и стоять в очередях. Электронный документ, полученный через портал, имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, и может быть использован для трудоустройства и прохождения проверок на блокпостах.
Электронный документ снабжен QR-кодом, что позволит проверять его подлинность и данные из реестра «Оберіг», включая информацию о бронировании. Однако, документ может быть сформирован только при наличии всей необходимой информации о человеке смартфоне в в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.
В случае отсутствия данных в реестре, получение документа через «Дія» невозможно. По заявлению Минцифры Украины, процесс формирования электронного документа занимает не более 10 минут.
Военно-учетный документ в «Дія» получается следующим образом:
- Авторизуетесь на портале «Дія» с помощью КЭП
- Выбираете сервис «Военно-учетный документ»
- Нажимаете кнопку «Подать заявление» и подписать его электронной подписью.
Напомним что 16 июля 2024 – был последним днем для обновления военно-учетных данных для военнообязанных украинцев. После 16 июля ТЦК начнут посылать повестки по почте на последнее известное место регистрации. Ее сочтут врученной, даже если отказаться от получения и не подписывать.
Далее будет отправлена еще одна повестка и по неприбытии начнется процедура привлечения к ответственности. В случае невыполнения – штраф 17-25 тысяч гривен. За неуплату – арест имущества, ограничение в праве управлять автомобилем.
Подать регистрационные данные в ТЦК и базу Оберег можно через смартфон. Граждане в смартфоне смогут загрузить информацию о себе через программу «Резерв+» для военнообязанных, призывников и резервистов.
По информации Минобороны, обновление данных через приложение не предусматривает автоматической выдачи направления на ВВК (военно-врачебная комиссия). Такое направление может быть выписано впоследствии, если потребуется.
С середины июня приложение Резерв+ получило электронный военно-учетный документ, который имеет такую же юридическую силу, как и физический. Уполномоченные лица могут отсканировать QR-код и проверить его онлайне в базе Оберег.
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Получить военно-учетный документ с QR-кодом теперь можно через «Дію»война сервис события в Украине
Военно-учетный документ гражданина Украины теперь доступен на портале «Дія». Это избавляет от необходимости посещать учреждения (ТЦК) и стоять в очередях
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