Отримати військово-обліковий документ із QR-кодом тепер можна через «Дію»30.07.24
Військово-обліковий документ громадянина України наразі доступний на порталі «Дія». Це позбавляє необхідності відвідувати установи (ТЦК) та стояти в чергах. Електронний документ, отриманий через портал, має таку ж юридичну силу, як і паперовий, і може бути використаний для працевлаштування та перевірок на блокпостах.
Електронний документ має QR-код, що дозволить перевіряти його справжність та дані з реєстру «Оберіг», включаючи інформацію про бронювання. Однак, документ може бути сформований тільки за наявності всієї необхідної інформації про людину смартфона в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
У разі відсутності даних у реєстрі отримання документа через «Дія» неможливе. За заявою Мінцифри України процес формування електронного документа займає не більше 10 хвилин. Щоправда, як завжди, в перший період після запуску послуги, через перенавантаження, вона не працює.
Військово-обліковий документ у «Дія» можна отримати таким чином:
- Авторизуєтесь на порталі «Дія» за допомогою КЕП;
- Вибираєте сервіс «Військово-обліковий документ»;
- Натискаєте кнопку «Подати заяву» та підписуєте її електронним підписом.
Нагадаємо, що 16 липня 2024 року – був останнім днем для оновлення військово-облікових даних для військовозобов’язаних українців. Після 16 липня ТЦК почнуть надсилати повістки поштою на останнє відоме місце реєстрації. Її вважатимуть врученою, навіть якщо відмовитися від отримання та не підписувати.
Далі буде відправлено ще один порядок денний і після неприбуття почнеться процедура притягнення до відповідальності. У разі невиконання – штраф 17-25 тисяч гривень. За несплату – арешт майна, обмеження у праві керувати автомобілем.
Подати реєстраційні дані до ТЦК та бази Оберіг можна через смартфон. Громадяни у смартфоні зможуть завантажити інформацію про себе через програму «Резерв+» для військовозобов’язаних, призовників та резервістів.
За інформацією Міноборони, оновлення даних через програму не передбачає автоматичної видачі направлення на ВВК (військово-лікарська комісія). Такий напрямок може бути виписано згодом, якщо буде потрібно.
З середини червня додаток Резерв+ отримало електронний військово-обліковий документ, який має таку ж юридичну силу, як і фізичний. Уповноважені особи можуть відсканувати QR-код і перевірити його онлайн в базі Оберіг.
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Отримати військово-обліковий документ із QR-кодом тепер можна через «Дію»війна події в Україні сервіс
Військово-обліковий документ громадянина України наразі доступний на порталі «Дія». Це позбавляє необхідності відвідувати установи (ТЦК) і стояти в чергах
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