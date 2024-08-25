Подушка с держателем для смартфона или портативной консоли стоит $60

Компания Mechanism представила новый аксессуар для геймеров — Gaming Pillow, специальную подушку, разработанную для комфортного гейминга в положении лежа или полусидя. Подушка, выполненная из лайкровой ткани и наполненная гранулами пены, напоминает миниатюрное кресло-мешок. Ее можно удобно разместить на животе или коленях, что позволяет снизить нагрузку на руки, поскольку вес устройства переносится на подушку.

Особенностью Mechanism Gaming Pillow является наличие двух держателей: один предназначен для размещения смартфона, портативной игровой консоли или электронной книги, а второй — для портативного аккумулятора, что позволяет заряжать устройство, не прерывая игрового процесса. Стоимость подушки составляет $59.