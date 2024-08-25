Подушка з тримачем для смартфона або портативної консолі коштує $60

Компанія Mechanism представила новий аксесуар для геймерів – Gaming Pillow, спеціальну подушку, розроблену для комфортного геймінгу в положенні лежачи або напівсидячи. Подушка, виготовлена ​​з лайкрової тканини і наповнена гранулами піни, нагадує мініатюрне крісло-мішок. Її можна зручно розмістити на животі чи колінах, що дозволяє знизити навантаження на руки, оскільки вага пристрою переноситься на подушку.

Особливістю Mechanism Gaming Pillow є наявність двох власників: один призначений для розміщення смартфона, портативної ігрової консолі або електронної книги, а другий для портативного акумулятора, що дозволяє заряджати пристрій, не перериваючи ігрового процесу. Вартість подушки складає $59.

