PlayStation начала большую летнюю распродажу. Но когда играть с этими отключениями?

PlayStation запустила летнюю распродажу в своем цифровом магазине. Более 4500 игр и дополнений для PS5 и PS4 получили скидки до 80%. Акция продлится с 17 июля по 14 августа 2024 года.

В PlayStation создали специальную страницу, где собраны все акционные предложения.

На распродаже в PS Store можно купить многие популярные игры по сниженным ценам. Например, Elden Ring предлагается со скидкой 30%, а Hogwarts Legacy — со скидкой 60%. Call of Duty: Modern Warfare 3 также доступна со скидкой 45%.

Акция разделена на две волны. Первая волна стартовала 17 июля, а 1 августа магазин обновит ассортимент, добавив новые игры со скидками. Это предоставит игрокам дополнительные возможности для пополнения своей коллекции.

Распродажа охватывает практически все крупные релизы последних лет, за исключением эксклюзивов PlayStation. Помимо полных версий игр, пользователи смогут приобрести разнообразные дополнения и DLC по сниженным ценам.