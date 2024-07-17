PlayStation начала большую летнюю распродажу. Но когда играть с этими отключениями?17.07.24
PlayStation запустила летнюю распродажу в своем цифровом магазине. Более 4500 игр и дополнений для PS5 и PS4 получили скидки до 80%. Акция продлится с 17 июля по 14 августа 2024 года.
В PlayStation создали специальную страницу, где собраны все акционные предложения.
На распродаже в PS Store можно купить многие популярные игры по сниженным ценам. Например, Elden Ring предлагается со скидкой 30%, а Hogwarts Legacy — со скидкой 60%. Call of Duty: Modern Warfare 3 также доступна со скидкой 45%.
Акция разделена на две волны. Первая волна стартовала 17 июля, а 1 августа магазин обновит ассортимент, добавив новые игры со скидками. Это предоставит игрокам дополнительные возможности для пополнения своей коллекции.
Распродажа охватывает практически все крупные релизы последних лет, за исключением эксклюзивов PlayStation. Помимо полных версий игр, пользователи смогут приобрести разнообразные дополнения и DLC по сниженным ценам.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
ТОП зарядных станций в Украине. Какую выбрать и купить?
Купить зарядную станцию дешево сегодня уже сложно. Но если необходимость критическая, какую все-таки выбрать?
ТОП зарядных станций в Украине. Какую выбрать и купить?
Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности
Представлены смартфоны Samsung Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6: что нового для 2024 года?
Обзор наушников Ugreen HiTune Max5c: Зачем Япония?
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): в двух мирах
Почему стоит покупать прошлогодние бу смартфоны-флагманы?
PlayStation начала большую летнюю распродажу. Но когда играть с этими отключениями?PlayStation акция игры
На распродаже PlayStation можно купить многие популярные игры по сниженным ценам. Более 4500 игр и дополнений для PS5 и PS4 получили скидки до 80%. Акция продлится с 17 июля по 14 августа 2024 года.
Hi-Fi наушники Edifier Stax Spirit S5 с поддержкой aptX Lossless и автономностью до 80 часов стоят $500edifier наушники
Наушники Edifier Stax Spirit S5 получили сертификацию Hi-Res и поддержку кодеков aptX Lossless, Sony LDAC, LHDC и aptX HD.