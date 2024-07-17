У PS Store почався великий літній розпродаж. Акція триватиме з 17 липня до 14 серпня 2024 року17.07.24
PlayStation запустила літній розпродаж у своєму цифровому магазині. Понад 4500 ігор та доповнень для PS5 та PS4 отримали знижки до 80%. Акція триватиме з 17 липня до 14 серпня 2024 року.
У PlayStation створили спеціальну сторінку,де зібрані всі акції пропозиції.
На розпродажі в PS Store можна купити багато популярних ігор за зниженими цінами. Наприклад, Elden Ring пропонується зі знижкою 30%, а Hogwarts Legacy – зі знижкою 60%. Call of Duty: Modern Warfare 3 також доступна зі знижкою 45%.
Акція поділена на дві хвилі. Перша хвиля стартувала 17 липня, а 1 серпня магазин оновить асортимент, додавши нові ігри зі знижками. Це надасть гравцям додаткових можливостей для поповнення своєї колекції.
Розпродаж охоплює практично всі великі релізи останніх років, крім ексклюзивів PlayStation. Крім повних версій ігор, користувачі зможуть придбати різноманітні доповнення та DLC за зниженими цінами.
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У PS Store почався великий літній розпродаж. Акція триватиме з 17 липня до 14 серпня 2024 рокуPlayStation акція ігри
На розпродажі PlayStation можна купити багато популярних ігор за зниженими цінами. Понад 4500 ігор та доповнень для PS5 та PS4 отримали знижки до 80%. Акція триватиме з 17 липня до 14 серпня 2024 року.
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