Планшет Tecno Megapad 10 оснащается MediaTek Helio G80 и аккумулятором на 7000 мАч

Tecno представила новый планшет Megapad 10, ориентированный на бюджетный сегмент, но предлагающий достойную производительность. Планшет работает на процессоре MediaTek Helio G80 и имеет 4 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает плавную работу устройства. Megapad 10 оснащен 10,1-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 800×1280 пикселей и пиковой яркостью 450 нит. Ёмкий аккумулятор на 7000 мАч с поддержкой 18-ваттной быстрой зарядки позволяет длительное время обходиться без подзарядки.

Устройство работает на базе Android 14, имеет размеры 240,7 x 159,5 x 7,35 мм и весит 447 г. Оно доступно в двух цветах: Champagne Gold и Space Grey. Задняя камера на 13 МП и фронтальная на 5 МП подходят для видеозвонков и создания качественных снимков. Планшет также оснащен двойными динамиками и поддерживает 4G LTE, что делает его универсальным для повседневного использования. Информация о цене и доступности пока не объявлена.

Tecno представила новый бюджетный смартфон из линейки Spark — модель Tecno Spark 30. Устройство оснащено 6.78-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением FullHD+, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью до 800 нит. Фронтальная камера, расположенная в верхней части экрана, имеет разрешение 13 МП, в то время как основная камера включает два датчика, главным из которых является сенсор Sony IMX682 на 64 МП.

Внутри смартфона установлен процессор MediaTek Helio G91, работающий в тандеме с 8 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 128 или 256 ГБ. Tecno Spark 30 будет работать на операционной системе Android 14 прямо из коробки.

Смартфон также оснащен батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, стереодинамиками с технологией Dolby Atmos, портом USB-C и NFC-модулем для бесконтактных платежей.

Информации о ценах и датах начала продаж Tecno Spark 30 пока не поступало.