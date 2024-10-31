Планшет Tecno Megapad 10 оснащується MediaTek Helio G80 та акумулятором на 7000 мАг

Tecno представила новий планшет Megapad 10, орієнтований на бюджетний сегмент, що пропонує гідну продуктивність. Планшет працює на процесорі MediaTek Helio G80 та має 4 ГБ оперативної пам’яті, що забезпечує плавну роботу пристрою. Megapad 10 оснащений 10,1-дюймовим РК-екраном з роздільною здатністю 800×1280 пікселів і пікової яскравістю 450 нит. Ємний акумулятор на 7000 мАч з підтримкою 18-ватного швидкого заряджання дозволяє тривалий час обходитися без підзарядки.

Пристрій працює на базі Android 14, має розміри 240,7 x 159,5 x 7,35 мм і важить 447 г. Воно доступне у двох кольорах: Champagne Gold та Space Grey. Задня камера на 13 МП та фронтальна на 5 МП підходять для відеодзвінків та створення якісних знімків. Планшет також оснащений подвійними динаміками та підтримує 4G LTE, що робить його універсальним для повсякденного використання. Інформація про ціну та доступність поки не оголошена.

Tecno представила новий бюджетний смартфон з лінійки Spark – модель Tecno Spark 30. Пристрій оснащений 6.78-дюймовим LCD-дисплеєм з роздільною здатністю FullHD+, частотою оновлення 90 Гц та піковою яскравістю до 800 ниток. Фронтальна камера, розташована у верхній частині екрана, має роздільну здатність 13 МП, тоді як основна камера включає два датчики, головним із яких є сенсор Sony IMX682 на 64 МП.

Усередині смартфона встановлений процесор MediaTek Helio G91, що працює в тандемі з 8 ГБ оперативної пам’яті та сховищем на 128 або 256 ГБ. Tecno Spark 30 працюватиме на операційній системі Android 14 прямо з коробки.

Смартфон також оснащений батареєю ємністю 5000 мАч з підтримкою швидкого заряджання потужністю 18 Вт, стереодинаміками з технологією Dolby Atmos, портом USB-C та NFC-модулем для безконтактних платежів. Інформації про ціни та дати початку продажів Tecno Spark 30 поки не надходило.