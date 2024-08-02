Планшет Redmi Pad SE 4G с экраном на 90 Гц и батареей на 6650 мАч стоит $11902.08.24
Компания Xiaomi провела мероприятие в Индии, на котором представила новый бюджетный планшет — Redmi Pad SE 4G. Новинка оснащена 8.7-дюймовым экраном с разрешением HD и поддержкой частоты обновления 90 Гц, что обеспечивает плавное и комфортное использование устройства.
Redmi Pad SE 4G работает на процессоре MediaTek Helio G99 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом 64 или 128 ГБ. Для тех, кому требуется больше места для хранения данных, предусмотрена возможность расширения памяти с помощью карты microSD до 2 ТБ. Планшет также поддерживает 4G LTE, что позволяет использовать его для интернет-серфинга и работы в сети без необходимости подключения к Wi-Fi.
Устройство оборудовано стереодинамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos, что обеспечивает качественное звучание. Для подключения наушников предусмотрен разъем 3.5 мм. Основная камера планшета имеет разрешение 8 МП, а фронтальная — 5 Мпикс, что позволяет делать хорошие снимки и видео-звонки. Также планшет оснащен портом USB-C и батареей емкостью 6650 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт.
Redmi Pad SE 4G поставляется с операционной системой Android 14 и фирменным интерфейсом HyperOS. Продажи планшета в Индии начнутся 8 августа, а его стартовая цена составит $119.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Samsung Galaxy S24 Ultra через полгода после релиза: почему не поздно?
Обыватели заметят считанные изменения в смартфонах лишь при прямом сопоставлении. Нам же, после полгода использования Samsung Galaxy S23 Ultra новый S24 Ultra показался даже свежее чем можно себе представить.
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
Обзор кармана для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: скорость и защита
Топ TWS наушников первой половины 2024 года
ТОП зарядных станций в Украине. Какую выбрать и купить?
Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности
Представлены смартфоны Samsung Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6: что нового для 2024 года?
Обзор наушников Ugreen HiTune Max5c: Зачем Япония?
Не только Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонов-раскладушек от Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo и Huawei
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Планшет Redmi Pad SE 4G с экраном на 90 Гц и батареей на 6650 мАч стоит $119MediaTek Redmi Андроид планшет
Redmi Pad SE 4G работает на процессоре MediaTek Helio G99 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом 64 или 128 ГБ.
5G-процессор Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 предназначен для бюджетных смартфоновQualcomm процессор смартфон события в мире
Qualcomm анонсировала новый мобильный чипсет — Snapdragon 4s Gen 2. Этот чипсет построен по 4-нанометровому техпроцессу Samsung 4LPX, что позволяет ему обеспечивать высокую производительность при низком энергопотреблении