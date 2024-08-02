Планшет Redmi Pad SE 4G с экраном на 90 Гц и батареей на 6650 мАч стоит $119

Компания Xiaomi провела мероприятие в Индии, на котором представила новый бюджетный планшет — Redmi Pad SE 4G. Новинка оснащена 8.7-дюймовым экраном с разрешением HD и поддержкой частоты обновления 90 Гц, что обеспечивает плавное и комфортное использование устройства.

Redmi Pad SE 4G работает на процессоре MediaTek Helio G99 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом 64 или 128 ГБ. Для тех, кому требуется больше места для хранения данных, предусмотрена возможность расширения памяти с помощью карты microSD до 2 ТБ. Планшет также поддерживает 4G LTE, что позволяет использовать его для интернет-серфинга и работы в сети без необходимости подключения к Wi-Fi.

Устройство оборудовано стереодинамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos, что обеспечивает качественное звучание. Для подключения наушников предусмотрен разъем 3.5 мм. Основная камера планшета имеет разрешение 8 МП, а фронтальная — 5 Мпикс, что позволяет делать хорошие снимки и видео-звонки. Также планшет оснащен портом USB-C и батареей емкостью 6650 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт.

Redmi Pad SE 4G поставляется с операционной системой Android 14 и фирменным интерфейсом HyperOS. Продажи планшета в Индии начнутся 8 августа, а его стартовая цена составит $119.