Планшет Redmi Pad SE 4G з екраном на 90 Гц і батареєю на 6650 мАч коштує $119

Компанія Xiaomi провела захід в Індії, на якому представила новий бюджетний планшет Redmi Pad SE 4G. Новинка оснащена 8.7-дюймовим екраном з роздільною здатністю HD та підтримкою частоти оновлення 90 Гц, що забезпечує плавне та комфортне використання пристрою.

Redmi Pad SE 4G працює на процесорі MediaTek Helio G99 у поєднанні з 4 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем об’ємом 64 або 128 ГБ. Для тих, кому потрібно більше місця для зберігання даних, передбачено можливість розширення пам’яті за допомогою картки microSD до 2 ТБ. Планшет також підтримує 4G LTE, що дозволяє використовувати його для інтернет-серфінгу та роботи в мережі без необхідності підключення до Wi-Fi.

Пристрій обладнаний стереодинаміками за допомогою технології Dolby Atmos, що забезпечує якісне звучання. Для підключення навушників передбачено роз’єм 3.5 мм. Основна камера планшета має роздільну здатність 8 МП, а фронтальна – 5 Мпікс, що дозволяє робити хороші знімки та відео-дзвінки. Також планшет оснащений портом USB-C та батареєю ємністю 6650 мАг із підтримкою зарядки потужністю 10 Вт.

Redmi Pad SE 4G поставляється з операційною системою Android 14 та фірмовим інтерфейсом HyperOS. Продаж планшета в Індії розпочнеться 8 серпня, а його стартова ціна складе $119.