Планшет Oppo Pad 3 оснащен дисплеем 144 Гц и чипсетом Dimensity 835003.12.24
Oppo представила новый планшет Pad 3, который позиционируется как доступная альтернатива модели Pad 3 Pro. Устройство получило 11,61-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2000×800 пикселей, частотой обновления 144 Гц и дискретизации касания 480 Гц. Экран поддерживает яркость до 700 нит и оснащен антибликовым покрытием, снижающим отражение света на 97%.
Планшет работает на чипсете Dimensity 8350 и поддерживает стилус Oppo Pencil 2, который доступен бесплатно при оформлении предзаказа. Толщина устройства составляет всего 6,3 мм, вес — 536 граммов. Внутри установлен аккумулятор емкостью 9 520 мАч с поддержкой зарядки мощностью 67 Вт.
Для съемки предусмотрены две 8-мегапиксельные камеры. Передняя камера поддерживает запись в 1080p, а задняя — в 4K. Устройство оснащено четырьмя динамиками и работает под управлением ColorOS 15 на базе Android 15.
Oppo Pad 3 будет доступен в трех цветах: Sunshine Purple, Night Blue и Star Track Bright Silver. Конфигурации памяти включают варианты 8+128 ГБ, 8+256 ГБ, 12+256 ГБ и 12+512 ГБ. Цены начинаются с 2 099 юаней (около 275 евро) за модель с 8+128 ГБ памяти и достигают 3 099 юаней (около 400 евро) за версию с 12+512 ГБ. Предполагается, что на глобальном рынке планшет может быть представлен как OnePlus Pad 2 Go.
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Планшет Oppo Pad 3 оснащен дисплеем 144 Гц и чипсетом Dimensity 8350 Oppo планшет
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