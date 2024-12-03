Планшет Oppo Pad 3 оснащений дисплеєм 144 Гц та чіпсетом Dimensity 8350

Oppo представила новий планшет Pad 3, який позиціонується як доступна альтернатива моделі Pad 3 Pro. антивідблисків покриттям, що знижує відбиття світла на 97%.

Планшет працює на чіпсеті Dimensity 8350 і підтримує стилус Oppo Pencil 2, який доступний безкоштовно при оформленні попереднього замовлення.

Для зйомки передбачені дві 8-мегапіксельні камери. Передня камера підтримує запис у 1080p, а задня – у 4K.

Oppo Pad 3 буде доступний у трьох кольорах: Sunshine Purple, Night Blue та Star Track Bright Silver. (близько 275 євро) за модель з 8+128 ГБ пам’яті та Досягають 3099 юанів (близько 400 євро) за версію з 12+512 ГБ.