Планета кино запускает свой онлайн-кинотеатр. Сайт и мобильное приложение заработают 15 июля11.07.24
Сеть кинотеатров «Планета кино» объявила о запуске собственного онлайн-кинотеатра, обновлении бренда и создании комплексной цифровой платформы для киноманов.
Совладелец «Планеты кино» Дмитрий Деркач представил амбициозный проект «Планета онлайн» в мини-фильме. Ежемесячно зрители смогут смотреть тщательно отобранные фильмы из топовых рейтингов, которые будут сопровождаться эксклюзивными материалами о создании, режиссёрских замыслах и сюжетных тонкостях. Новый сайт объединит функции покупки билетов в кинотеатры и просмотра фильмов онлайн. Пользователи смогут добавлять любимые фильмы в список «Избранные» и получать уведомления о их доступности в прокате или онлайн. Раздел «Моя планетка» предоставит возможность настроить персональные предпочтения.
Команда «Планеты кино» разработала собственное приложение для смарт-телевизоров, которое скоро будет доступно и на планшетах. Запуск обновленного сайта и мобильного приложения запланирован на 15 июля. Над новым образом «Планеты кино» работало дизайн-бюро Spiilka, а студия Artkai создала дизайн сайта, приложений и онлайн-кинотеатра.
Напомним что сеть кинотеатров «Планета кино» уже есть в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Сумах и Днепре.
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Планета кино запускает свой онлайн-кинотеатр. Сайт и мобильное приложение заработают 15 июлякино сервис события в Украине
Сеть кинотеатров «Планета кино» объявила о запуске собственного онлайн-кинотеатра, обновлении бренда и создании комплексной цифровой платформы для киноманов.
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