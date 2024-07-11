Планета кіно запускає свій онлайн кінотеатр. Сайт та мобільний додаток запрацюють 15 липня11.07.24
Мережа кінотеатрів «Планета кіно» оголосила про запуск власного онлайн-кінотеатру, оновлення бренду та створення комплексної цифрової платформи для кіноманів.
Співвласник «Планети кіно» Дмитро Деркач презентував амбітний проект «Планета онлайн» у міні-фільмі. Щомісяця глядачі зможуть дивитися ретельно відібрані фільми з топових рейтингів, які супроводжуватимуться ексклюзивними матеріалами про створення, режисерські задуми та сюжетні тонкощі. Новий сайт поєднає функції купівлі квитків у кінотеатри та перегляду фільмів онлайн. Користувачі зможуть додавати улюблені фільми до списку “Вибрані” та отримувати повідомлення про їх доступність у прокаті або онлайн. Розділ “Моя планетка” надасть можливість налаштувати персональні уподобання.
Команда «Планети кіно» розробила власний додаток для смарт-телевізорів, який скоро буде доступний і на планшетах. Запуск оновленого сайту та мобільного додатку заплановано на 15 липня. Над новим чином «Планети кіно» працювало дизайн-бюро Spiilka, а студія Artkai створила дизайн сайту, програм та онлайн-кінотеатру.
Нагадаємо, що мережа кінотеатрів «Планета кіно» вже є у Києві, Одесі, Львові, Харкові, Сумах та Дніпрі.
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Планета кіно запускає свій онлайн кінотеатр. Сайт та мобільний додаток запрацюють 15 липнякіно події в Україні сервіс
Мережа кінотеатрів «Планета кіно» оголосила про запуск власного онлайн-кінотеатру, оновлення бренду та створення комплексної цифрової платформи для кіноманів.
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