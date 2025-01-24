Первый Doom запустили в Microsoft Word

Эксперименты с запуском первой версии Doom на самых неожиданных устройствах давно стали популярным занятием среди программистов. Ранее игру запускали на калькуляторах, принтерах и даже в PDF-файле. Теперь энтузиасты подняли планку ещё выше, запустив Doom через Microsoft Word.

Разработчик сумел упаковать игру в файл формата docm, который позволяет полноценно играть прямо через текстовый редактор. Хотя это цветная версия Doom, она не поддерживает звук, что, однако, не умаляет впечатления от проекта.

Внутри документа Word находится библиотека doomgeneric.dll и игровые данные doom1.wad. Специально написанный макрос VBA извлекает эти файлы на диск и загружает их для выполнения. Библиотека doomgeneric.dll обрабатывает игровой процесс, создавая bmp-изображения для каждого кадра. Макрос VBA отвечает за обновление данных, отображение кадров в документе и опрос состояния клавиатуры через функцию GetAsyncKeyState.

Проект полностью работоспособен в последней версии Microsoft Word. Однако разработчик предупреждает, что Windows Defender будет блокировать попытки запуска документа, так как тот содержит библиотеку и макросы, воспринимаемые системой как потенциальную угрозу.

Для желающих попробовать эту необычную версию Doom автор разместил документ и исходный код на своей странице в GitHub. Эксперимент демонстрирует, как привычные программы можно использовать совершенно неожиданным образом, раскрывая их скрытые возможности.