Перший Doom запустили у Microsoft Word

Експерименти із запуском першої версії Doom на найнесподіваніших пристроях давно стали популярним заняттям серед програмістів. Раніше гру запускали на калькуляторах, принтерах та навіть у PDF-файлі. Тепер ентузіасти підняли планку ще вищою, запустивши Doom через Microsoft Word.

Розробник зумів запакувати гру у файл формату docm, який дозволяє повноцінно грати прямо через текстовий редактор. Хоча це кольорова версія Doom, вона не підтримує звуку, що, однак, не применшує враження від проекту.

У документі Word знаходиться бібліотека doomgeneric.dll і ігрові дані doom1.wad. Спеціально написаний макрос VBA отримує ці файли на диск і завантажує їх для виконання. Бібліотека doomgeneric.dll обробляє ігровий процес, створюючи bmp-зображення для кожного кадру. Макрос VBA відповідає за оновлення даних, відображення кадрів у документі та опитування стану клавіатури через функцію GetAsyncKeyState.

Проект повністю працездатний у останній версії Microsoft Word. Однак розробник попереджає, що Windows Defender блокуватиме спроби запуску документа, оскільки містить бібліотеку і макроси, сприймані системою як потенційну загрозу.

Для охочих спробувати цю незвичайну версію Doom автор розмістив документ та вихідний код на своїй сторінці у GitHub. Експеримент демонструє, як звичні програми можна використовувати несподіваним чином, розкриваючи їх приховані можливості.