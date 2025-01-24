Перший Doom запустили у Microsoft Word24.01.25
Експерименти із запуском першої версії Doom на найнесподіваніших пристроях давно стали популярним заняттям серед програмістів. Раніше гру запускали на калькуляторах, принтерах та навіть у PDF-файлі. Тепер ентузіасти підняли планку ще вищою, запустивши Doom через Microsoft Word.
Розробник зумів запакувати гру у файл формату docm, який дозволяє повноцінно грати прямо через текстовий редактор. Хоча це кольорова версія Doom, вона не підтримує звуку, що, однак, не применшує враження від проекту.
У документі Word знаходиться бібліотека doomgeneric.dll і ігрові дані doom1.wad. Спеціально написаний макрос VBA отримує ці файли на диск і завантажує їх для виконання. Бібліотека doomgeneric.dll обробляє ігровий процес, створюючи bmp-зображення для кожного кадру. Макрос VBA відповідає за оновлення даних, відображення кадрів у документі та опитування стану клавіатури через функцію GetAsyncKeyState.
Проект повністю працездатний у останній версії Microsoft Word. Однак розробник попереджає, що Windows Defender блокуватиме спроби запуску документа, оскільки містить бібліотеку і макроси, сприймані системою як потенційну загрозу.
Для охочих спробувати цю незвичайну версію Doom автор розмістив документ та вихідний код на своїй сторінці у GitHub. Експеримент демонструє, як звичні програми можна використовувати несподіваним чином, розкриваючи їх приховані можливості.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Samsung офіційно представила серію флагманських смартфонів Galaxy S25, що включає три моделі: базову S25, S25+ та S25 Ultra. Традиційно основну увагу приділено покращенню продуктивності, якості дисплеїв, камер та функцій на базі штучного інтелекту.
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
Огляд ноутбуку Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля
Samsung Galaxy Flip6: подарунок поколінь або чим цікавий смартфон-розкладачка у 2024 році?
Огляд мишки Logitech M196: мала та надовго
Магнітна настільна лампа Baseus: тяжіння світла
Перший Doom запустили у Microsoft Word Doom ігри
Розробник зумів запакувати гру Doom у файл формату docm, який дозволяє повноцінно грати прямо через текстовий редактор
Стали відомі системні вимоги Doom: The Dark Ages та дата релізу гри Doom ігри
На презентації Xbox Developer Direct 2025 Bethesda Softworks та id Software оголосили, що новий шутер Doom: The Dark Ages вийде 15 травня 2025 року.
Перший Doom запустили у Microsoft Word
Стали відомі системні вимоги Doom: The Dark Ages та дата релізу гри
У Netflix вже понад 300 мільйонів передплатників
Google тепер вимагає активного JavaScript на ПК для пошуку
Стабілізатор Insta360 Flow 2 Pro керується штучним інтелектом
Apple MacBook Air з OLED дисплеєм не вийде до 2029 року
Alpina B8 GT – найпотужніша модель у тюнінг ательє BMW
Смартфони Samsung Galaxy S25 оновлюватимуться до 2032 року
Київстар встановила за рік 197 тисяч акумуляторів та 2700 генераторів для базових станцій
Смартфони Samsung Galaxy S25 покажуть на Unpacked 2025 сьогодні