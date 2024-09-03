Первая в мире видеокарта была выпущена 25 лет назад. Ее сделала NVIDIA03.09.24
NVIDIA представила видеокарту GeForce 256, ставшую первым в мире графическим процессором (GPU) 31 августа 1999 года. Революционный продукт предложил аппаратные функции преобразования и освещения (T&L), переместив обработку вершин с CPU на GPU. В тот момент это был значительный прорыв в области 3D-графики, обеспечивший GeForce 256 серьезное преимущество перед конкурентами. Карта также поддерживала DirectX 7.0.
NVIDIA GeForce 256 была основана на графическом чипе NV10, содержащем 23 миллиона транзисторов и выполненном по техпроцессу TSMC 220 нм. Чип имел четыре пиксельных конвейера и работал на частоте 120 МГц. Видеокарта оснащалась 32 мегабайтами памяти SDR, а позже появилась версия с более быстрой памятью DDR. На момент выпуска стоимость GeForce 256 составляла $199.
С тех пор GPU прошли значительный путь эволюции. Сегодня они используются не только для визуализации и 3D-графики, но и в качестве мощных ускорителей для сложных вычислений, включая генеративный искусственный интеллект. Современный флагманский графический ускоритель потребительского сегмента, GeForce RTX 4090, базируется на процессоре AD102, который насчитывает 76,3 миллиарда транзисторов, работает на частотах свыше 2,5 ГГц и оснащен 24 гигабайтами памяти GDDR6X. Стоимость такой карты начинается от $1599.
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Первая в мире видеокарта была выпущена 25 лет назад. Ее сделала NVIDIANVIDIA видеокарта история
NVIDIA GeForce 256 предложила аппаратные функции преобразования и освещения (T&L), переместив обработку вершин с CPU на GPU
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