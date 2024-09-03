Першу у світі відеокарту представили 25 років тому. Її випустила NVIDIA

NVIDIA представила відеокарту GeForce 256, що стала першим у світі графічним процесором (GPU) 31 серпня 1999 року. Революційний продукт запропонував апаратні функції перетворення та освітлення (T&L), перемістивши обробку вершин із CPU на GPU. У той момент це був значний прорив у галузі 3D-графіки, який забезпечив GeForce 256 серйозну перевагу перед конкурентами. Картка також підтримувала DirectX 7.0.

NVIDIA GeForce 256 була заснована на графічному чіпі NV10, що містить 23 мільйони транзисторів і виконаному за техпроцесом TSMC 220 нм. Чіп мав чотири піксельні конвеєри і працював на частоті 120 МГц. Відеокарта оснащувалась 32 мегабайтами пам’яті SDR, а пізніше з’явилася версія з швидшою пам’яттю DDR. На момент випуску вартість GeForce 256 складала $199.

З того часу GPU пройшли значний шлях еволюції. Сьогодні вони використовуються не тільки для візуалізації та 3D-графіки, але і як потужні прискорювачі для складних обчислень, включаючи генеративний штучний інтелект. Сучасний флагманський графічний прискорювач споживчого сегменту GeForce RTX 4090 базується на процесорі AD102, який налічує 76,3 мільярда транзисторів, працює на частотах понад 2,5 ГГц і оснащений 24 гігабайтами пам’яті GDDR6X. Вартість такої картки починається від $1599.