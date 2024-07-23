Первая раскладушка Xiaomi, MIX Flip, получила внешний AMOLED-дисплей на всю площадь

Кроме вдоль складываемого смартфона MIX Fold 4, компания Xiaomi представила ещё один складной смартфон — MIX Flip. Это первая раскладушка бренда, конкурирующая с Samsung Galaxy Flip 6 и Motorola Razr 50 Ultra. Смартфон оснащён основным 6.86-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, а также дополнительным экраном на 4.01 дюйма с AMOLED-матрицей и частотой 120 Гц.

Xiaomi MIX Flip работает на базе флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 3 и оснащён испарительной камерой площадью 3500 мм² для охлаждения. Устройство имеет аккумулятор на 4780 мАч с поддержкой быстрой зарядки HyperCharge на 67 Вт.

Камеры смартфона включают два основных датчика Leica на 50 МП и фронтальную камеру на 32 Мпикс. Также MIX Flip оснащён боковым сканером отпечатков пальцев, стереодинамиками с поддержкой Hi-Res Audio и ИК-датчиком для управления техникой. В отличие от других моделей, защита от воды в устройстве отсутствует. Xiaomi MIX Flip поставляется с операционной системой Android 14 и фирменным интерфейсом HyperOS.

Купить смартфон раскладушку Xiaomi MIX Flip можно будет с 23 июля, но пока только в Китае:

Xiaomi MIX Flip, 12+256 ГБ — $825

Xiaomi MIX Flip, 12+512 ГБ — $895

Xiaomi MIX Flip, 16 ГБ+1 ТБ — $1005