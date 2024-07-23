Смартфон розкладачка Xiaomi MIX Flip має зовнішній AMOLED-дисплей більший ніж у Galaxy Flip 623.07.24
Крім уздовж смартфону, що складається MIX Fold 4, компанія Xiaomi представила ще один складаний смартфон – MIX Flip. Це перша розкладачка бренду, яка конкурує з Samsung Galaxy Flip 6 та Motorola Razr 50 Ultra. Смартфон оснащений основним 6.86-дюймовим OLED-дисплеєм із частотою 120 Гц і піковою яскравістю 3000 ніт, а також додатковим екраном на 4.01 дюйма з AMOLED-матрицею та частотою 120 Гц.
Xiaomi MIX Flip працює на базі флагманського процесора Snapdragon 8 Gen 3 і оснащений випарною камерою площею 3500 мм для охолодження. Пристрій має акумулятор на 4780 мАг за допомогою швидкої зарядки HyperCharge на 67 Вт.
Камери смартфона включають два основні датчики Leica на 50 МП та фронтальну камеру на 32 Мпікс. Також MIX Flip оснащений бічним сканером відбитків пальців, стереодинаміками з підтримкою Hi-Res Audio та ІЧ-датчиком для керування технікою. На відміну від інших моделей, захист від води у пристрої відсутній. Xiaomi MIX Flip поставляється з операційною системою Android 14 та фірмовим інтерфейсом HyperOS.
Купити смартфон розкладачку Xiaomi MIX Flip можна буде з 23 липня, але поки що тільки в Китаї:
- Xiaomi MIX Flip, 12+256 ГБ – $825
- Xiaomi MIX Flip, 12+512 ГБ – $895
- Xiaomi MIX Flip, 16 ГБ+1 ТБ – $1005
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