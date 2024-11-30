Патч STALKER 2 уже доступен для скачивания

Студия GSC Game World выпустила первый пострелизный патч для игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl под номером 1.0.1. Обновление доступно для пользователей PC и Xbox и исправляет более 650 багов, затрагивающих все аспекты игры.

Основные улучшения включают устранение вылетов, связанных с памятью, анимациями и катсценами, исправление зависаний, включая проблемы с торговлей при использовании геймпада, и устранение багов, мешающих прохождению сюжетных заданий. Также были переработаны отдельные миссии, скорректирована стоимость оружия с модификациями и улучшено поведение NPC во время Выбросов. Исправлены графические багив в игре Сталкер 2, включая ошибки лицевой анимации и некорректное расположение персонажей, улучшено качество визуальных эффектов. Уведомления о заданиях теперь корректно отображаются во время диалогов, а текстовые описания и подсказки обновлены.

Разработчики продолжают работать над техническим состоянием игры и обещают выпустить несколько крупных обновлений в ближайшее время. Они также приглашают игроков делиться своими замечаниями и предложениями для дальнейшего улучшения проекта.

STALKER 2: Heart of Chornobyl стремительно завоевывает популярность, став одной из самых продаваемых игр этого года. По данным аналитической компании Video Game Insights, с момента выхода игру приобрели уже более 1,4 миллиона человек.

Среди покупателей больше всего игроков оказалось из США — 22% всех продаж. На втором месте Украина с 16%, что неудивительно, учитывая местную тематику игры. Германия и Китай также демонстрируют высокий интерес, обеспечив совместно 14% от общего числа покупок.

Максимальное количество одновременных игроков достигло 121 тысячи, а спустя пять дней после релиза пользователи в среднем проводят в игре Сталкер 2 по 7,5 часов ежедневно, исследуя Зону. В Steam проект получил 78% положительных отзывов, подтверждая успех среди игроков.