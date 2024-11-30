Патч гри STALKER 2: Heart of Chornobyl виправив 650 багів, поведінку NPC та анімацію облич30.11.24
Студія GSC Game World випустила перший пострілізний патч для гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl за номером 1.0.1. Оновлення доступне для користувачів PC і Xbox і виправляє більше 650 багів, що стосуються всіх аспектів гри.
Основні покращення включають усунення вильотів, пов’язаних з пам’яттю, анімаціями та катсценами, виправлення зависань, включаючи проблеми з торгівлею при використанні геймпада, та усунення багів, що заважають проходженню сюжетних завдань. Також було перероблено окремі місії, скориговано вартість зброї з модифікаціями та покращено поведінку NPC під час Викидів. Виправлені графічні багів у грі Сталкер 2, включаючи помилки лицьової анімації та некоректне розташування персонажів, покращено якість візуальних ефектів. Повідомлення про завдання тепер коректно відображаються під час діалогів, а текстові описи та підказки оновлені.
Розробники продовжують працювати над технічним станом гри та обіцяють випустити кілька великих оновлень найближчим часом. Вони також запрошують гравців ділитися своїми зауваженнями та пропозиціями для подальшого покращення проекту.
STALKER 2: Heart of Chornobyl стрімко завойовує популярність, ставши однією з найпопулярніших ігор цього року. За даними аналітичної компанії Video Game Insights, з моменту виходу гру придбали вже понад 1,4 мільйона людей.
Серед покупців найбільше гравців виявилося із США — 22% усіх продажів. На другому місці Україна з 16%, що не дивно з огляду на місцеву тематику гри. Німеччина та Китай також демонструють високий інтерес, забезпечивши спільно 14% від загальної кількості покупок.
Максимальна кількість одночасних гравців досягла 121 тисячі, а через п’ять днів після релізу користувачі в середньому проводять у грі Сталкер 2 по 7,5 години щодня, досліджуючи Зону.У Steam проект отримав 78% позитивних відгуків, підтверджуючи успіх серед гравців.
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Патч гри STALKER 2: Heart of Chornobyl виправив 650 багів, поведінку NPC та анімацію облич ігри оновлення
Студія GSC Game World випустила перший пострілізний патч для гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl за номером 1.0.1. Оновлення доступне для користувачів PC і Xbox і виправляє більше 650 багів, що стосуються всіх аспектів гри.
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