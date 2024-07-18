Опять45. Верховная рада Украины предлагает снизить стоимость посылки необлагаемую налогом

Всем украинцам покупающим устройства и вещи за границей снова стоит напрячься. Для рассмотрения украинским правительством подготовлен законопроект, основной целью которого является увеличение налоговых поступлений в бюджет на дополнительные 140 млрд грн.

Помимо поднятия налогов и военного сбора, в список попала и очередная попытка снизить необлагаемую налогом стоимость посылки. Сейчас украинцы могут покупать и ввозить посылки из-за границы стоимостью до 150 евро, не платя при этом пошлину и НДС. Если стоимость посылки превышает этот лимит, то оплачивается налог со стоимости свыше этого лимита. Теперь украинские чиновники предлагают уменьшить лимит необлагаемого налогом ввоза посылок из-за границы до 45 евро.

Теперь речь идет о ввозе в Украину товаров суммарной стоимостью до 45 евро для одного получателя — физического лица в одной посылке от одного отправителя физического лица. При этом такие товары должны направляться отправителем без какой-либо оплаты, предназначаться для личного или семейного использования получателем, а их характеристики и количество не должны указывать на ввоз с коммерческой целью. Так что как в этот сценарий впишется оплаченная покупка на Алиекспрес ценой более 45 евро — большой вопрос.

Положения этого пункта не распространяются на подакцизные товары, духи в объеме более 50 г, туалетную воду в объеме более 0,25 л, кофе весом от 500 г и чай весом более 100 г.

Горючий оффтоп

Не можем не сказать и о другом пункте законопроекта по уведичению налогов с насления, но не в рамках отдельной новости. С 1 сентября 2024 года акцизы на топливо увеличатся на 14-217% и будут расти ежегодно до 2028-го. Правительство прикрывается тем, что законодательно и экономически нужно подтянуть акциз к минимуму, установленному в странах ЕС. Вот только зарплатный минимум и стоимости продуктов и услуг, которые вырастут в следствии этого повышения, никто не подтянет.