Знову45. Верховна рада України пропонує знизити неоподаткований мінімум вартості посилки

Усім українцям, які купують пристрої та речі за кордоном, знову варто напружитися. Для розгляду українським урядом підготовлено законопроект, основною метою якого є збільшення податкових надходжень до бюджету на додаткові 140 млрд. грн.

Крім підняття податків і військового збору, до списку потрапила і чергова спроба знизити вартість посилки, що не оподатковується. Наразі українці можуть купувати та ввозити посилки з-за кордону вартістю до 150 євро, не сплачуючи при цьому мито та ПДВ. Якщо вартість посилки перевищує цей ліміт, то сплачується податок із вартості понад цей ліміт. Наразі українські чиновники пропонують зменшити ліміт неоподатковуваного ввезення посилок з-за кордону до 45 євро.

Тепер йдеться про ввезення в Україну товарів сумарною вартістю до 45 євро для одного одержувача — фізичної особи в одній посилці від одного відправника фізичної особи. При цьому такі товари повинні надсилатися відправником без будь-якої оплати, призначатися для особистого або сімейного використання одержувачем, а їх характеристики та кількість не повинні вказувати на ввезення з комерційною метою. Тож як у цей сценарій впишеться оплачена покупка на Аліекспрес ціною понад 45 євро – велике питання.

Положення цього пункту не поширюються на підакцизні товари, парфуми в обсязі понад 50 г, туалетну воду в обсязі понад 0,25 л, каву вагою від 500 г та чай вагою понад 100 г.

Горючий оффтоп

Не можемо не сказати й про інший пункт законопроекту щодо сповіщення податків з насління, але не в рамках окремої новини. З 1 вересня 2024 року акцизи на паливо збільшаться на 14-217% і зростатимуть щороку до 2028-го. Уряд прикривається тим, що законодавчо та економічно потрібно підтягнути акциз до мінімуму, встановленого у країнах ЄС. Ось тільки зарплатний мінімум і вартості товарів і послуг, які зростуть через це підвищення, ніхто не підтягне.