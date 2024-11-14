Опубликованы финальные системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl14.11.24
Две недели назад студия GSC Game World опубликовала финальные системные требования для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, но разработчики продолжают дорабатывать проект, несмотря на объявление о том, что игра достигла стадии «золота». Недавно были представлены уточненные и более детализированные системные требования в четырех различных конфигурациях.
Одним из ключевых изменений стало требование к месту на диске — для установки игры потребуется 160 ГБ свободного пространства. Также рекомендуется иметь не менее 16 GB оперативной памяти, что отражает потребность в высокой производительности для качественного игрового опыта. Оптимальной станет установка игры на SSD-накопитель, что обеспечит более быструю загрузку и улучшенное взаимодействие.
GSC Game World отметила, что несмотря на технологичность Сталкер 2, обновленные системные требования свидетельствуют о значительном прогрессе в оптимизации, что делает игру доступной более широкому кругу пользователей.
Системные требования игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Низкие настройки графики, 1080p, 30 fps
- операционная система: 64-битная Windows 10 или 11;
- процессор: Intel Core i7-7700K или AMD Ryzen 5 1600X;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Гб), AMD Radeon RX 580 (8 Гб) или Intel Arc A750;
- оперативная память: 16 Гб;
- место на SSD: ~160 Гб.
Средние настройки графики, 1080p, 60 fps
- операционная система: 64-битная Windows 10 или 11;
- процессор: Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 3700X;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER, RTX 4060 или AMD Radeon RX 5700 XT;
- оперативная память: 16 Гб;
- место на SSD: ~160 Гб.
Высокие настройки графики, 1440p, 60 fps
- операционная система: 64-битная Windows 10 или 11;
- процессор: Intel Core i7-11700 или AMD Ryzen 7 5800X;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, RTX 4070 или AMD Radeon RX 6800 XT;
- оперативная память: 32 Гб;
- место на SSD: ~160 Гб.
Эпические настройки графики, 2160p, 60+ fps
- операционная система: 64-битная Windows 10 или 11;
- процессор: Intel Core i7-13700KF или AMD Ryzen 7 7700X;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 или AMD Radeon RX 7900 XTX;
- оперативная память: 32 Гб;
- место на SSD: ~160 Гб.
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