Опубликованы финальные системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Две недели назад студия GSC Game World опубликовала финальные системные требования для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, но разработчики продолжают дорабатывать проект, несмотря на объявление о том, что игра достигла стадии «золота». Недавно были представлены уточненные и более детализированные системные требования в четырех различных конфигурациях.

Одним из ключевых изменений стало требование к месту на диске — для установки игры потребуется 160 ГБ свободного пространства. Также рекомендуется иметь не менее 16 GB оперативной памяти, что отражает потребность в высокой производительности для качественного игрового опыта. Оптимальной станет установка игры на SSD-накопитель, что обеспечит более быструю загрузку и улучшенное взаимодействие.

GSC Game World отметила, что несмотря на технологичность Сталкер 2, обновленные системные требования свидетельствуют о значительном прогрессе в оптимизации, что делает игру доступной более широкому кругу пользователей.

Системные требования игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Низкие настройки графики, 1080p, 30 fps

операционная система: 64-битная Windows 10 или 11;

процессор: Intel Core i7-7700K или AMD Ryzen 5 1600X;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Гб), AMD Radeon RX 580 (8 Гб) или Intel Arc A750;

оперативная память: 16 Гб;

место на SSD: ~160 Гб.

Средние настройки графики, 1080p, 60 fps

операционная система: 64-битная Windows 10 или 11;

процессор: Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 3700X;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER, RTX 4060 или AMD Radeon RX 5700 XT;

оперативная память: 16 Гб;

место на SSD: ~160 Гб.

Высокие настройки графики, 1440p, 60 fps

операционная система: 64-битная Windows 10 или 11;

процессор: Intel Core i7-11700 или AMD Ryzen 7 5800X;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, RTX 4070 или AMD Radeon RX 6800 XT;

оперативная память: 32 Гб;

место на SSD: ~160 Гб.

Эпические настройки графики, 2160p, 60+ fps

операционная система: 64-битная Windows 10 или 11;

процессор: Intel Core i7-13700KF или AMD Ryzen 7 7700X;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 или AMD Radeon RX 7900 XTX;

оперативная память: 32 Гб;

место на SSD: ~160 Гб.