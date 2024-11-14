Опубліковано фінальні системні вимоги S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Два тижні тому студія GSC Game World опублікувала фінальні системні вимоги для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, але розробники продовжують доопрацьовувати проект, незважаючи на оголошення про те, що гра досягла стадії золота. Нещодавно були представлені уточнені та більш деталізовані системні вимоги у чотирьох різних конфігураціях.

Однією з ключових змін стала вимога до місця на диску — для встановлення гри потрібно 160 ГБ вільного простору. Також рекомендується мати не менше 16 GB оперативної пам’яті, що відображає потребу у високій продуктивності для якісного ігрового досвіду. Оптимальною стане установка гри на SSD-накопичувач, що забезпечить більш швидке завантаження та покращену взаємодію.

GSC Game World відзначила, що незважаючи на технологічність Сталкер 2, оновлені системні вимоги свідчать про значний прогрес у оптимізації, що робить гру доступною ширшому колу користувачів.

Системні вимоги гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Низькі налаштування графіки, 1080p, 30 fps

операційна система: 64-бітна Windows 10 або 11;

процесор: Intel Core i7-7700K або AMD Ryzen 5 1600X;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Гб), AMD Radeon RX 580 (8 Гб) або Intel Arc A750;

оперативна пам’ять: 16 Гб;

місце на SSD: ~160 Гб.

Середні налаштування графіки, 1080p, 60 fps

операційна система: 64-бітна Windows 10 або 11;

процесор: Intel Core i7-9700K або AMD Ryzen 7 3700X;

відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER, RTX 4060 або AMD Radeon RX 5700 XT;

оперативна пам’ять: 16 Гб;

місце на SSD: ~160 Гб.

Високі налаштування графіки, 1440p, 60 fps

операційна система: 64-бітна Windows 10 або 11;

процесор: Intel Core i7-11700 або AMD Ryzen 7 5800X;

відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, RTX 4070 або AMD Radeon RX 6800 XT;

оперативна пам’ять: 32 Гб;

місце на SSD: ~160 Гб.

Епічні налаштування графіки, 2160p, 60+ fps

операційна система: 64-бітна Windows 10 або 11;

процесор: Intel Core i7-13700KF або AMD Ryzen 7 7700X;

відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 або AMD Radeon RX 7900 XTX;

оперативна пам’ять: 32 Гб;

місце на SSD: ~160 Гб.