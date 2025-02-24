Oppo Watch X2 имеют 1,5-дюймовий LTPO AMOLED

Oppo представила новые умные часы Watch X2, которые во многом повторяют OnePlus Watch 3, но выпускаются под другим брендом. Они оснащены 1,5-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 466 × 466 пикселей, аккумулятором на 631 мАч и хранилищем объемом 32 ГБ.

Корпус часов выполнен из нержавеющей стали, а рамка — из титанового сплава. Кнопка-корона позволяет прокручивать меню и списки приложений. Внешне модель отличается наличием синего цветового варианта вместо зеленого.

Производитель заявляет, что устройство работает до 16 дней в режиме энергосбережения, до 5 дней в обычном режиме и до 3 дней при интенсивном использовании. Такая автономность достигается благодаря технологии Silicon-Carbon Battery, которая увеличивает емкость аккумулятора на 20%, а также двухсистемной архитектуре Wear OS и RTOS. Часы работают на процессорах Snapdragon W5 и BES2800BP.

Среди особенностей — функция 60S Health Check-In, позволяющая за минуту проверить основные показатели организма, включая частоту сердцебиения, уровень кислорода в крови и температуру запястья.

Устройство поддерживает широкий спектр спортивных режимов и улучшенную систему GPS с частотами L1 и L5. Сейчас OPPO Watch X2 доступны в Сингапуре по цене $373 за черную версию и $410 за синюю. Информация о международных продажах появится позже.