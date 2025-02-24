Oppo Watch X2 мають 1,5-дюймовий LTPO AMOLED24.02.25
Oppo представила новий розумний годинник Watch X2, який багато в чому повторює OnePlus Watch 3, але випускається під іншим брендом. Вони оснащені 1,5-дюймовим LTPO AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 466×466 пікселів, акумулятором на 631 мАг та сховищем об’ємом 32 ГБ.
Корпус годинника виконаний з нержавіючої сталі, а рамка – з титанового сплаву. Кнопка-корона дозволяє прокручувати меню та списки програм. Зовні модель відрізняється наявністю синього варіанта кольору замість зеленого.
Виробник заявляє, що пристрій працює до 16 днів у режимі енергозбереження, до 5 днів у звичайному режимі та до 3 днів при інтенсивному використанні. Така автономність досягається завдяки технології Silicon-Carbon Battery, яка збільшує ємність акумулятора на 20%, а також двосистемної архітектури Wear OS та RTOS. Годинник працює на процесорах Snapdragon W5 і BES2800BP.
Серед особливостей – функція 60S Health Check-In, що дозволяє за хвилину перевірити основні показники організму, включаючи частоту серцебиття, рівень кисню в крові та температуру зап’ястя.
Пристрій підтримує широкий спектр спортивних режимів та покращену систему GPS із частотами L1 та L5. Зараз OPPO Watch X2 доступні в Сінгапурі за ціною $373 за чорну версію та $410 за синю. Інформація про міжнародні продажі з’явиться пізніше.
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