Оплатить штраф ТЦК в «Резерв+» можно будет уже в июне с 50 % скидкой

В приложении «Резерв+» вскоре заработает функция оплаты штрафов за нарушения воинского учета. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко. Нововведение стало возможным после подписания президентом Владимиром Зеленским закона №4316-IX.

Новая функция упростит процесс: теперь не потребуется лично посещать территориальный центр комплектования (ТЦК), получать платежные реквизиты, идти в банк и возвращаться с подтверждением. Все действия можно будет выполнить прямо в приложении — от получения уведомления до онлайн-оплаты. Запуск планируется на конец июня.

Как будет работать новая опция в «Резерв+»

В приложении уже сейчас отображаются уведомления о нарушениях, например: «похоже, у вас проблемы с воинским учетом». После обновления функциональности пользователь сможет увидеть точную причину — например, «неявка после оповещения» или «непройденная медкомиссия».

Если нарушение подтверждено, станет доступной кнопка «оплатить штраф». При добровольной оплате предусмотрена 50% скидка. Перед оплатой нужно будет подтвердить личные данные и подписать автоматически сгенерированное заявление, которое поступит в ТЦК и Службу правопорядка. После обработки документов будет вынесено постановление, и тогда появится возможность оплатить штраф через встроенную платежную систему. Квитанция об оплате будет зафиксирована в государственном реестре «Оберіг».

На первом этапе возможность оплаты будет касаться лишь случаев, связанных с несвоевременным обновлением данных. В дальнейшем список нарушений, доступных для онлайн-оплаты, планируют расширить.

По данным Минобороны, сейчас каждое третье оформление отсрочки от мобилизации происходит через приложение «Резерв+». За год работы платформы зарегистрировано более 4 миллионов пользователей и свыше 360 тысяч активных отсрочек. Среди будущих обновлений — мгновенные уведомления от ТЦК и новые категории отсрочек.