Сплатити штраф ТЦК у «Резерві+» можна буде вже в червні з 50% знижкою11.06.25
У додатку «Резерв+» незабаром запрацює функція сплати штрафів за порушення військового обліку. Про це повідомила заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Чорногоренко. Нововведення стало можливим після підписання президентом Володимиром Зеленським закону №4316-ІХ.
Нова функція спростить процес: тепер не потрібно особисто відвідувати територіальний центр комплектування (ТЦК), отримувати платіжні реквізити, йти до банку та повертатися з підтвердженням. Всі дії можна буде виконати прямо в додатку – від отримання повідомлення до онлайн-оплати. Запуск планується на кінець червня.
Як буде працювати нова опція в «Резерв+»
У додатку вже зараз відображаються повідомлення про порушення, наприклад: “схоже, у вас проблеми з військовим обліком”. Після оновлення функціональності користувач зможе побачити точну причину – наприклад, “неявка після оповіщення” або “непройдена медкомісія”.
Якщо порушення підтверджено, стане доступною кнопка «сплатити штраф». За добровільної оплати передбачена 50% знижка. Перед оплатою потрібно буде підтвердити особисті дані та підписати автоматично згенеровану заяву, яка надійде до ТЦК та Служби правопорядку. Після обробки документів буде винесено ухвалу, і тоді з’явиться можливість сплатити штраф через вбудовану платіжну систему. Квитанцію про оплату буде зафіксовано у державному реєстрі «Оберіг».
На першому етапі можливість оплати стосуватиметься лише випадків, пов’язаних із несвоєчасним оновленням даних. Надалі перелік порушень, доступних для онлайн-оплати, планують розширити.
За даними Міноборони, зараз кожне третє оформлення відстрочки від мобілізації відбувається через програму «Резерв+». За рік роботи платформи зареєстровано понад 4 мільйони користувачів та понад 360 тисяч активних відстрочок. Серед майбутніх оновлень — миттєві повідомлення від ТЦК та нові категорії відстрочок.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Мені подобається, як воно заряджається, швидко, не сильно гріється, ще й усміхається. Ймовірно, така ситуація була у голові у співробітників компанії Ugreen, коли вони розробляли нову модель Ган-зарядки.
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Сплатити штраф ТЦК у «Резерві+» можна буде вже в червні з 50% знижкою війна додаток події в Україні
У додатку «Резерв+» вже зараз відображаються повідомлення про порушення, наприклад: «схоже, у вас є проблеми з військовим обліком».
Android 16 з’явився на смартфонах Pixel Андроід оновлення події у світі
Google почала поширювати стабільну версію Android 16, яка поки що доступна тільки для смартфонів Pixel.
Android 16 з’явився на смартфонах Pixel
Apple представила iOS 26, iPadOS 26 та watchOS 26. Що нового?
Razer Phantom Collection – миша, килимок, клавіатура і навушники в прозорих корпусах, що світяться
Android 16 отримає режим посиленого програмного захисту
Xpeng та Huawei показали інтерактивне лобове скло автомобіля
Павер-банк Pitaka на 5000 мАч з MagSafe важить 118 г
Snapchat став доступним на Apple Watch
Смартфон OnePlus 13s на Snapdragon 8 Elite оснащений камерами Sony
92% проданих відеокарт у I кварталі 2025 року випущено Nvidia
Volvo розробила розумний ремінь безпеки