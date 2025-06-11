Сплатити штраф ТЦК у «Резерві+» можна буде вже в червні з 50% знижкою

У додатку «Резерв+» незабаром запрацює функція сплати штрафів за порушення військового обліку. Про це повідомила заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Чорногоренко. Нововведення стало можливим після підписання президентом Володимиром Зеленським закону №4316-ІХ.

Нова функція спростить процес: тепер не потрібно особисто відвідувати територіальний центр комплектування (ТЦК), отримувати платіжні реквізити, йти до банку та повертатися з підтвердженням. Всі дії можна буде виконати прямо в додатку – від отримання повідомлення до онлайн-оплати. Запуск планується на кінець червня.

Як буде працювати нова опція в «Резерв+»

У додатку вже зараз відображаються повідомлення про порушення, наприклад: “схоже, у вас проблеми з військовим обліком”. Після оновлення функціональності користувач зможе побачити точну причину – наприклад, “неявка після оповіщення” або “непройдена медкомісія”.

Якщо порушення підтверджено, стане доступною кнопка «сплатити штраф». За добровільної оплати передбачена 50% знижка. Перед оплатою потрібно буде підтвердити особисті дані та підписати автоматично згенеровану заяву, яка надійде до ТЦК та Служби правопорядку. Після обробки документів буде винесено ухвалу, і тоді з’явиться можливість сплатити штраф через вбудовану платіжну систему. Квитанцію про оплату буде зафіксовано у державному реєстрі «Оберіг».

На першому етапі можливість оплати стосуватиметься лише випадків, пов’язаних із несвоєчасним оновленням даних. Надалі перелік порушень, доступних для онлайн-оплати, планують розширити.

За даними Міноборони, зараз кожне третє оформлення відстрочки від мобілізації відбувається через програму «Резерв+». За рік роботи платформи зареєстровано понад 4 мільйони користувачів та понад 360 тисяч активних відстрочок. Серед майбутніх оновлень — миттєві повідомлення від ТЦК та нові категорії відстрочок.