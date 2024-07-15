Оператор Google Fi получил функцию блокировки номеров для защиты от SIM-swap атак

Google Fi Wireless представила новую функцию блокировки номеров, обеспечивающую дополнительную защиту от несанкционированной замены SIM-карты. Замена SIM-карты происходит, когда злоумышленник крадет ваш номер телефона, убедив вашего оператора перенести его на новую SIM-карту. Например, кто-то может позвонить вашему оператору, представиться вами и убедить его, что вы потеряли телефон и вам нужно перенести номер на новый телефон.

Google Fi — виртуальный мобильный оператор поисковой компании.

Когда блокировка номера включена, вы не сможете перенести свой номер на новое устройство или к другому оператору, пока блокировка активна.

Как включить блокировку номера:

Перейдите на сайт Google Fi (fi.google.com/account) и выберите своего пользователя (если у вас есть несколько пользователей в групповом плане). Перейдите в раздел «Настройки телефона», затем «Конфиденциальность и безопасность», и выберите «Блокировка номера». Нажмите «Войти, чтобы управлять блокировкой номера» и подтвердите учетные данные своей учетной записи Google, чтобы включить переключатель.

Что еще можно сделать для защиты от SIM-swap атак:

Включите двухфакторную аутентификацию (2FA) для своей учетной записи Google. Это добавит дополнительный уровень безопасности, требуя не только ваш пароль, но и код, который будет отправлен на ваш телефон или электронную почту.

для своей учетной записи Google. Это добавит дополнительный уровень безопасности, требуя не только ваш пароль, но и код, который будет отправлен на ваш телефон или электронную почту. Осторожно делитесь своим номером телефона. Не публикуйте его в Интернете и не передавайте незнакомцам.

Не публикуйте его в Интернете и не передавайте незнакомцам. Следите за своими банковскими выписками и счетами за сотовую связь на наличие несанкционированных транзакций.