Оператор Google Fi получил функцию блокировки номеров для защиты от SIM-swap атак15.07.24
Google Fi Wireless представила новую функцию блокировки номеров, обеспечивающую дополнительную защиту от несанкционированной замены SIM-карты. Замена SIM-карты происходит, когда злоумышленник крадет ваш номер телефона, убедив вашего оператора перенести его на новую SIM-карту. Например, кто-то может позвонить вашему оператору, представиться вами и убедить его, что вы потеряли телефон и вам нужно перенести номер на новый телефон.
Google Fi — виртуальный мобильный оператор поисковой компании.
Когда блокировка номера включена, вы не сможете перенести свой номер на новое устройство или к другому оператору, пока блокировка активна.
Как включить блокировку номера:
- Перейдите на сайт Google Fi (fi.google.com/account) и выберите своего пользователя (если у вас есть несколько пользователей в групповом плане).
- Перейдите в раздел «Настройки телефона», затем «Конфиденциальность и безопасность», и выберите «Блокировка номера».
- Нажмите «Войти, чтобы управлять блокировкой номера» и подтвердите учетные данные своей учетной записи Google, чтобы включить переключатель.
Что еще можно сделать для защиты от SIM-swap атак:
- Включите двухфакторную аутентификацию (2FA) для своей учетной записи Google. Это добавит дополнительный уровень безопасности, требуя не только ваш пароль, но и код, который будет отправлен на ваш телефон или электронную почту.
- Осторожно делитесь своим номером телефона. Не публикуйте его в Интернете и не передавайте незнакомцам.
- Следите за своими банковскими выписками и счетами за сотовую связь на наличие несанкционированных транзакций.
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Оператор Google Fi получил функцию блокировки номеров для защиты от SIM-swap атакGoogle защита оператор
Google Fi Wireless представила новую функцию блокировки номеров, обеспечивающую дополнительную защиту от несанкционированной замены SIM-карты
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