Оператор Google Fi отримав функцію блокування номерів для захисту від SIM-swap атак

Google Fi Wireless представила нову функцію блокування номерів, що забезпечує додатковий захист від несанкціонованої заміни SIM-картки. Заміна SIM-картки відбувається, коли зловмисник краде номер телефону, переконавши вашого оператора перенести його на нову SIM-карту. Наприклад, хтось може зателефонувати вашому оператору, представитися і переконати його, що ви втратили телефон і вам потрібно перенести номер на новий телефон.

Google Fi – віртуальний мобільний оператор пошукової компанії.

Коли блокування номера увімкнено, ви не зможете перенести свій номер на новий пристрій або до іншого оператора, доки блокування активне.

Як увімкнути блокування номера:

Перейдіть на сайт Google Fi (fi.google.com/account) та виберіть свого користувача (якщо у вас є кілька користувачів у груповому плані). Перейдіть до розділу “Установки телефону”, потім “Конфіденційність та безпека”, та виберіть “Блокування номера”. Натисніть “Увійти, щоб керувати блокуванням номера” і підтвердіть облікові дані свого облікового запису Google, щоб увімкнути перемикач.

Що можна зробити для захисту від SIM-swap атак:

Увімкніть двофакторну аутентифікацію (2FA) для свого облікового запису Google. Це додасть додатковий рівень безпеки, вимагаючи не лише ваш пароль, а й код, який буде надіслано на ваш телефон або електронну пошту.

для свого облікового запису Google. Це додасть додатковий рівень безпеки, вимагаючи не лише ваш пароль, а й код, який буде надіслано на ваш телефон або електронну пошту. Обережно поділіться своїм номером телефону. Не публікуйте його в Інтернеті та не передавайте незнайомцям.

Не публікуйте його в Інтернеті та не передавайте незнайомцям. Слідкуйте за своїми банківськими виписками та рахунками за стільниковий зв’язок на наявність несанкціонованих транзакцій.