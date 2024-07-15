Оператор Google Fi отримав функцію блокування номерів для захисту від SIM-swap атак15.07.24
Google Fi Wireless представила нову функцію блокування номерів, що забезпечує додатковий захист від несанкціонованої заміни SIM-картки. Заміна SIM-картки відбувається, коли зловмисник краде номер телефону, переконавши вашого оператора перенести його на нову SIM-карту. Наприклад, хтось може зателефонувати вашому оператору, представитися і переконати його, що ви втратили телефон і вам потрібно перенести номер на новий телефон.
Google Fi – віртуальний мобільний оператор пошукової компанії.
Коли блокування номера увімкнено, ви не зможете перенести свій номер на новий пристрій або до іншого оператора, доки блокування активне.
Як увімкнути блокування номера:
- Перейдіть на сайт Google Fi (fi.google.com/account) та виберіть свого користувача (якщо у вас є кілька користувачів у груповому плані).
- Перейдіть до розділу “Установки телефону”, потім “Конфіденційність та безпека”, та виберіть “Блокування номера”.
- Натисніть “Увійти, щоб керувати блокуванням номера” і підтвердіть облікові дані свого облікового запису Google, щоб увімкнути перемикач.
Що можна зробити для захисту від SIM-swap атак:
- Увімкніть двофакторну аутентифікацію (2FA) для свого облікового запису Google. Це додасть додатковий рівень безпеки, вимагаючи не лише ваш пароль, а й код, який буде надіслано на ваш телефон або електронну пошту.
- Обережно поділіться своїм номером телефону. Не публікуйте його в Інтернеті та не передавайте незнайомцям.
- Слідкуйте за своїми банківськими виписками та рахунками за стільниковий зв’язок на наявність несанкціонованих транзакцій.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo Reno12 Pro: можливості
Новий смартфон Oppo Reno12 Pro зі свіжим процесором та набором актуальних функцій вже можна купити в Україні. Розкажемо, чим може бути цікавим цей флагман
Огляд смартфона Oppo Reno12 Pro: можливості
Представлені смартфони Samsung Galaxy Fold 6 та Galaxy Flip 6: що нового для 2024 року?
Огляд навушників Ugreen HiTune Max5c: Навіщо Японія?
Не тільки Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонів-розкладачок від Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo та Huawei
Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий
Огляд навушників Oppo Enco x3i: хлопчача мрія
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
Огляд маршрутизатора ASUS RT-AX52: швидко та доступно
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
Топ захищених смартфонів 2024 року
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): вир світів
5 причин чому варто купувати БУ смартфони-флагмани
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): повний розклад
Оператор Google Fi отримав функцію блокування номерів для захисту від SIM-swap атакGoogle SIM-карта захист оператор
Google Fi Wireless представила нову функцію блокування номерів, що забезпечує додатковий захист від несанкціонованої заміни SIM-картки
Емулятор ПК для iPhone та iPad вперше з’явився в App StoreApple iPad iPhone додаток
Компанія Apple несподівано змінила свій підхід до емуляторів та схвалила UTM SE — перший емулятор PC-платформи для iPhone та iPad, який дозволяє запускати старі версії Windows та macOS