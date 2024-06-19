OpenAI заработала в этом году на 250% больше, чем в прошлом — $3.4 млрд

Выручка компании OpenAI значительно увеличилась в годовом выражении, достигнув $3.4 млрд. Этот показатель был рассчитан путём умножения месячной выручки на 12, что может не полностью отражать реальную картину годового дохода.

Однако, темпы роста компании впечатляют: год назад приведённая выручка составляла $1 млрд, к концу года – $1.6 млрд, а сейчас она выросла примерно в 3.5 раза, и более чем вдвое с конца 2023 года.

Из общего дохода $3.4 млрд, $3.2 млрд поступает от прямого предоставления услуг, а оставшиеся $200 млн – от партнёрства с Microsoft Azure. Рыночная капитализация OpenAI оценивается в $86 млрд, что подчеркивает её значительное влияние и рост в сегменте генеративного искусственного интеллекта.