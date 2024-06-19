OpenAI заработала в этом году на 250% больше, чем в прошлом — $3.4 млрд19.06.24
Выручка компании OpenAI значительно увеличилась в годовом выражении, достигнув $3.4 млрд. Этот показатель был рассчитан путём умножения месячной выручки на 12, что может не полностью отражать реальную картину годового дохода.
Однако, темпы роста компании впечатляют: год назад приведённая выручка составляла $1 млрд, к концу года – $1.6 млрд, а сейчас она выросла примерно в 3.5 раза, и более чем вдвое с конца 2023 года.
Из общего дохода $3.4 млрд, $3.2 млрд поступает от прямого предоставления услуг, а оставшиеся $200 млн – от партнёрства с Microsoft Azure. Рыночная капитализация OpenAI оценивается в $86 млрд, что подчеркивает её значительное влияние и рост в сегменте генеративного искусственного интеллекта.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Пока что Android Auto это по большей части про комфорт и безопасность использования данных со смартфона во время вождения. Но может ли развлекательная система авто стать более полезной?
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): в двух мирах
Почему стоит покупать прошлогодние бу смартфоны-флагманы?
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): полный расклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: оба два
Обзор смартфона Oppo Reno 11F: батарея — огонь
Обзор монитора Acer Predator X27U: Ахиллес?
Обзор умных часов BlackView W60: месяц в защите
Наушники Sony WH-1000XM5: звук вне времени
Вселенная Fallout в 2024 году: от игр к сериалу
OpenAI заработала в этом году на 250% больше, чем в прошлом — $3.4 млрдбизнес искусственный интеллект статистика
Год назад приведённая выручка OpenAI составляла $1 млрд, к концу года – $1.6 млрд, а сейчас она выросла примерно в 3.5 раза, и более чем вдвое с конца 2023 года.
Bluetooth-колонка Edifier M125 c автономностью до 13 часов стоит $23Bluetooth edifier колонка
Bluetooth-колонка Edifier M125 оснащена двумя 36-миллиметровыми полнодиапазонными динамиками и крупным пассивным радиатором размером 86 x 35 мм с мощностью 8 Вт.