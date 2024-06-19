OpenAI заробила цього року на 250% більше, ніж минулого – $3.4 млрд19.06.24
Виручка компанії OpenAI значно збільшилася в річному вираженні, досягнувши $3.4 млрд. Цей показник був розрахований шляхом множення місячного виторгу на 12, що може не повністю відображати реальну картину річного доходу.
Проте, темпи зростання компанії вражають: рік тому наведений виторг становив $1 млрд, до кінця року – $1.6 млрд, а зараз він зріс приблизно в 3.5 рази, і більш ніж удвічі з кінця 2023 року.
Із загального доходу $3.4 млрд, $3.2 млрд надходить від прямого надання послуг, а $200 млн – від партнерства з Microsoft Azure. Ринкова капіталізація OpenAI оцінюється в $86 млрд, що підкреслює її значний вплив та зростання у сегменті генеративного штучного інтелекту.
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OpenAI заробила цього року на 250% більше, ніж минулого – $3.4 млрдбізнес статистика штучний інтелект
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