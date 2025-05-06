Onyx Boox Tab X C — планшет с 13,3-дюймовым дисплеем E Ink

Компания Onyx Boox анонсировала выход нового устройства — Tab X C, планшета с 13,3-дюймовым цветным экраном на базе технологии E Ink Kaleido 3. Это первый в линейке производитель столь крупный дисплей с поддержкой цвета.

Устройство ориентировано, прежде всего, на профессиональное использование: работа с документами, PDF-файлами, текстами и заметками. Поддержка цветного вывода делает возможным создание рукописных пометок и правок в насыщенной палитре, что расширяет область применения планшета за пределы обычного чтения.

Модель оснащена восьмиядерным процессором Qualcomm, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Поддержки карт памяти не предусмотрено. В качестве операционной системы используется Android 13, доступ к Google Play открыт, что позволяет устанавливать сторонние приложения. Разрешение дисплея составляет 3200×2400 пикселей в монохромном режиме и 1600×1200 в цветном, с плотностью 300 и 150 ppi соответственно.

Планшет получил поддержку стилуса InkSpire, отличительной особенностью которого стала возможность зарядки — в отличие от пассивных Wacom-решений, применяемых ранее. Среди других характеристик — подсветка с регулируемой цветовой температурой, модули Wi-Fi и Bluetooth 5.0, порт USB-C с OTG, встроенные динамики и микрофон. За питание отвечает аккумулятор емкостью 5500 мА·ч.

Толщина устройства составляет 5,3 мм, масса — 625 граммов. В США цена новинки заявлена на уровне $819, в Европе — €759. Дополнительно к планшету предлагается чехол с клавиатурой.