Onyx Boox Tab X C – планшет з 13,3-дюймовим дисплеєм E Ink

Компанія Onyx Boox анонсувала вихід нового пристрою — Tab X C, планшета з 13,3-дюймовим кольоровим екраном на базі технології E Ink Kaleido 3. Це перший у лінійці виробник настільки великий дисплей із підтримкою кольору.

Пристрій орієнтований насамперед на професійне використання: робота з документами, PDF-файлами, текстами та нотатками. Підтримка кольорового виводу уможливлює створення рукописних позначок і правок у насиченій палітрі, що розширює сферу застосування планшета за межі звичайного читання.

Модель оснащена восьмиядерним процесором Qualcomm, 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті. Підтримки карток пам’яті не передбачено. Як операційна система використовується Android 13, доступ до Google Play відкритий, що дозволяє встановлювати сторонні програми. Роздільна здатність дисплея становить 3200×2400 пікселів у монохромному режимі та 1600×1200 у кольоровому, із щільністю 300 та 150 ppi відповідно.

Планшет отримав підтримку стілус InkSpire, відмінною особливістю якого стала можливість зарядки – на відміну від пасивних Wacom-рішень, що застосовувалися раніше. Серед інших характеристик – підсвічування з регульованою колірною температурою, модулі Wi-Fi та Bluetooth 5.0, порт USB-C з OTG, вбудовані динаміки та мікрофон. За живлення відповідає акумулятор ємністю 5500 мА · год.

Товщина пристрою становить 5,3 мм, маса – 625 грамів. У США ціна новинки заявлена ​​на рівні $819, у Європі – €759. Додатково до планшета пропонується чохол із клавіатурою.