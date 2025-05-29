OnePlus Ace 5 Extreme Edition — Dimensity 9400+ и AMOLED-экран 144 Гц за $295

OnePlus выпустила в Китае новый флагман Ace 5 Extreme Edition, ориентированный на геймерскую аудиторию. Устройство построено на базе процессора MediaTek Dimensity 9400+ и установило рекорд производительности среди всех гаджетов с этим чипом, набрав 3,22 миллиона баллов в бенчмарке AnTuTu.

Модель оснащена 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K (2800 × 1272 пикселей) и частотой обновления 144 Гц. Центральный процессор работает на тактовой частоте до 3,73 ГГц, что обеспечивает высокую производительность в ресурсоемких играх. Смартфон получил основную камеру на 50 мегапикселей с сенсором Sony IMX906 и оптической стабилизацией, дополненную восьмимегапиксельным сверхширокоугольным модулем. Фронтальная камера — 16-мегапиксельная.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6700 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 100 Вт. В смартфоне реализована технология обходного питания, которая помогает снижать тепловую нагрузку во время игр и интенсивного использования.

Основные характеристики OnePlus Ace 5 Extreme Edition

Процессор: MediaTek Dimensity 9400+ (3,73 ГГц)

Дисплей: 6,83-дюймовый AMOLED с разрешением 1.5K (2800 × 1272p) и частотой 144 Гц

Камеры: Основная: 50 МП (Sony IMX906, OIS) + 8 МП ультраширокая Фронтальная: 16 МП

Аккумулятор: 6700 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт SuperVOOC

Особенность: технология обходного питания (bypass charging) снижает нагрев при высокой нагрузке

Цены OnePlus Ace 5 Extreme Edition в Китае

OnePlus предлагает устройство по очень агрессивным ценам:

12/256 ГБ — ~$295

16/256 ГБ — ~$330

12/512 ГБ — ~$355

16/512 ГБ — ~$390

16 ГБ/1 ТБ — ~$460

Информации о запуске OnePlus Ace 5 Extreme Edition за пределами Китая пока нет.