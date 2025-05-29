OnePlus Ace 5 Extreme Edition — Dimensity 9400+ и AMOLED-экран 144 Гц за $29529.05.25
OnePlus выпустила в Китае новый флагман Ace 5 Extreme Edition, ориентированный на геймерскую аудиторию. Устройство построено на базе процессора MediaTek Dimensity 9400+ и установило рекорд производительности среди всех гаджетов с этим чипом, набрав 3,22 миллиона баллов в бенчмарке AnTuTu.
Модель оснащена 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K (2800 × 1272 пикселей) и частотой обновления 144 Гц. Центральный процессор работает на тактовой частоте до 3,73 ГГц, что обеспечивает высокую производительность в ресурсоемких играх. Смартфон получил основную камеру на 50 мегапикселей с сенсором Sony IMX906 и оптической стабилизацией, дополненную восьмимегапиксельным сверхширокоугольным модулем. Фронтальная камера — 16-мегапиксельная.
За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6700 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 100 Вт. В смартфоне реализована технология обходного питания, которая помогает снижать тепловую нагрузку во время игр и интенсивного использования.
Основные характеристики OnePlus Ace 5 Extreme Edition
- Процессор: MediaTek Dimensity 9400+ (3,73 ГГц)
- Дисплей: 6,83-дюймовый AMOLED с разрешением 1.5K (2800 × 1272p) и частотой 144 Гц
- Камеры:
- Основная: 50 МП (Sony IMX906, OIS) + 8 МП ультраширокая
- Фронтальная: 16 МП
- Аккумулятор: 6700 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт SuperVOOC
- Особенность: технология обходного питания (bypass charging) снижает нагрев при высокой нагрузке
Цены OnePlus Ace 5 Extreme Edition в Китае
OnePlus предлагает устройство по очень агрессивным ценам:
- 12/256 ГБ — ~$295
- 16/256 ГБ — ~$330
- 12/512 ГБ — ~$355
- 16/512 ГБ — ~$390
- 16 ГБ/1 ТБ — ~$460
Информации о запуске OnePlus Ace 5 Extreme Edition за пределами Китая пока нет.
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