OnePlus Ace 5 Extreme Edition – Dimensity 9400+ та AMOLED-екран 144 Гц за $29529.05.25
OnePlus випустила в Китаї новий флагман Ace 5 Extreme Edition, орієнтований на ігрову аудиторію. Пристрій базується на процесорі MediaTek Dimensity 9400+ та встановив рекорд продуктивності серед усіх гаджетів з цим чіпом, набравши 3,22 мільйона балів у бенчмарку AnTuTu.
Модель оснащена 6,83-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1,5K (2800 × 1272 пікселів) та частотою оновлення 144 Гц. Центральний процесор працює на тактовій частоті до 3,73 ГГц, що забезпечує високу продуктивність у ресурсомістких іграх. Смартфон отримав 50-мегапіксельну основну камеру з сенсором Sony IMX906 та оптичною стабілізацією, доповнену восьмимегапіксельним надширококутним модулем. Фронтальна камера — 16-мегапіксельна.
За автономність відповідає акумулятор ємністю 6700 мАг з підтримкою швидкої зарядки SuperVOOC потужністю 100 Вт. У смартфоні реалізована технологія bypass power, яка допомагає зменшити теплове навантаження під час ігор та інтенсивного використання.
Основні характеристики OnePlus Ace 5 Extreme Edition
- Процесор: MediaTek Dimensity 9400+ (3,73 ГГц)
- Дисплей: 6,83-дюймовий AMOLED з роздільною здатністю 1,5K (2800 × 1272p) та частотою 144 Гц
- Камери:
- Основна: 50 МП (Sony IMX906, OIS) + 8 МП надширококутна
- Фронтальна: 16 МП
- Акумулятор: 6700 мАг з підтримкою швидкої зарядки 100 Вт SuperVOOC
- Характеристика: технологія байпасної зарядки зменшує нагрівання при високому навантаженні
Ціни OnePlus Ace 5 Extreme Edition у Китаї
OnePlus пропонує пристрій за дуже конкурентними цінами:
- 12/256 ГБ — ~$295
- 16/256 ГБ — ~$330
- 12/512 ГБ — ~$355
- 16/512 ГБ — ~$390
- 16 ГБ/1 ТБ — ~$460
Інформації про запуск OnePlus Ace 5 Extreme немає. Видання за межами Китаю поки що не доступне.
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