OnePlus Ace 5 Extreme Edition – Dimensity 9400+ та AMOLED-екран 144 Гц за $295

OnePlus випустила в Китаї новий флагман Ace 5 Extreme Edition, орієнтований на ігрову аудиторію. Пристрій базується на процесорі MediaTek Dimensity 9400+ та встановив рекорд продуктивності серед усіх гаджетів з цим чіпом, набравши 3,22 мільйона балів у бенчмарку AnTuTu.

Модель оснащена 6,83-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1,5K (2800 × 1272 пікселів) та частотою оновлення 144 Гц. Центральний процесор працює на тактовій частоті до 3,73 ГГц, що забезпечує високу продуктивність у ресурсомістких іграх. Смартфон отримав 50-мегапіксельну основну камеру з сенсором Sony IMX906 та оптичною стабілізацією, доповнену восьмимегапіксельним надширококутним модулем. Фронтальна камера — 16-мегапіксельна.

За автономність відповідає акумулятор ємністю 6700 мАг з підтримкою швидкої зарядки SuperVOOC потужністю 100 Вт. У смартфоні реалізована технологія bypass power, яка допомагає зменшити теплове навантаження під час ігор та інтенсивного використання.

Основні характеристики OnePlus Ace 5 Extreme Edition

Процесор: MediaTek Dimensity 9400+ (3,73 ГГц)

Дисплей: 6,83-дюймовий AMOLED з роздільною здатністю 1,5K (2800 × 1272p) та частотою 144 Гц

Камери: Основна: 50 МП (Sony IMX906, OIS) + 8 МП надширококутна Фронтальна: 16 МП

Акумулятор: 6700 мАг з підтримкою швидкої зарядки 100 Вт SuperVOOC

Характеристика: технологія байпасної зарядки зменшує нагрівання при високому навантаженні

Ціни OnePlus Ace 5 Extreme Edition у Китаї

OnePlus пропонує пристрій за дуже конкурентними цінами:

12/256 ГБ — ~$295

16/256 ГБ — ~$330

12/512 ГБ — ~$355

16/512 ГБ — ~$390

16 ГБ/1 ТБ — ~$460

Інформації про запуск OnePlus Ace 5 Extreme немає. Видання за межами Китаю поки що не доступне.