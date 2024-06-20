Оформить YouTube Premium теперь не удастся через VPN

YouTube не только призывает пользователей перейти на подписку Premium вместо использования блокировщиков рекламы, но и предпринимает шаги для предотвращения мошенничества с подписками по более низким региональным ценам. Некоторые пользователи Reddit сообщают, что их подписки на YouTube Premium были внезапно аннулированы. Общее для многих случаев заключается в том, что пользователи использовали VPN, чтобы оформить подписку по более низким ценам, доступным в других странах.

YouTube устанавливает различные цены на Premium для разных рынков, учитывая покупательную способность местной валюты и ожидания потребителей. Многие люди использовали VPN для маскировки своей страны и получения региональных ценовых преимуществ.

Украина является одной из популярных стран для таких подписок. Подписка на YouTube Premium здесь стоит 99 гривен в месяц, что эквивалентно примерно $2,44 по текущему курсу. В то же время в США стоимость подписки составляет $13,99 в месяц. Таким образом, использование VPN с украинским IP-адресом позволяет экономить более $100 в год. Однако теперь это невозможно. Пользователи Reddit, обратившиеся в службу поддержки YouTube, получили ответ, что их подписки были аннулированы из-за несоответствия места подписки и текущего местоположения. Им рекомендовали оформлять подписки, используя местные карты и адреса, что приведет к применению региональных цен.

Таким образом, возможность использования VPN для получения украинских цен на YouTube Premium больше не доступна.