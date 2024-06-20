Оформити YouTube Premium тепер не вдасться через VPN20.06.24
YouTube не тільки закликає користувачів перейти на передплату Premium замість використання блокувальників реклами, але й робить кроки для запобігання шахрайству з передплатами за нижчими регіональними цінами. Деякі користувачі Reddit повідомляють, що їх підписки на YouTube Premium були раптово анульовані. Загальне для багатьох випадків полягає в тому, що користувачі використовували VPN, щоб оформити передплату за нижчими цінами, доступними в інших країнах.
YouTube встановлює різні ціни на Premium для різних ринків, враховуючи купівельну спроможність місцевої валюти та очікування споживачів. Багато людей використовували VPN для маскування своєї країни та отримання регіональних цінових переваг.
Україна є однією з найпопулярніших країн для таких підписок. Підписка на YouTube Premium тут коштує 99 гривень на місяць, що еквівалентно приблизно $2,44 за поточним курсом. У той же час у США вартість передплати становить $13,99 на місяць. Таким чином, використання VPN з українською IP-адресою дозволяє заощаджувати понад $100 на рік. Однак тепер це неможливо. Користувачі Reddit, які звернулися до служби підтримки YouTube, отримали відповідь, що їх підписки були анульовані через невідповідність місця передплати та поточного розташування. Їм рекомендували оформляти підписки, використовуючи місцеві карти та адреси, що призведе до застосування регіональних цін.
Таким чином, можливість використання VPN для отримання українських цін на YouTube Premium більше не доступна.
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Оформити YouTube Premium тепер не вдасться через VPNVPN YouTube сервіс
Таким чином, можливість використання VPN для придбання доступу за українськими цінами на YouTube Premium більше не доступна.
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