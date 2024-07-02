Обновление DeepStateMap: офлайн режим, рисование и новый дизайн

DeepStateMap оказался очень популярным интерактивным инструментом для отслеживания изменений линии фронта в войне россии против Украины. Интерактивная карта с ходом военных действий обновилась до версии 2.0. Это обновление включает самый значительный редизайн со времени запуска.

Самым значительным обновлением DeepStateMap 2.0 можно назвать офлайн-режим карты. Он активируется, когда отсутствует интернет-соединение. Предварительно нужно загрузить тайлы областей в настройках.

Команда разработчиков работала над обновлением в течение полугода. Новый дизайн сайта вдохновлен философией Human Interface Guidelines. Например внедрена новая цветовая гамма темной версии сайта.

Добавили инструмент «Рисование» для аналитиков — для создания схем и возможностью сразу поделиться ими в соцсетях. История изменений на карте активируется нажатием на колокольчик.

Появилось новое меню настроек — изменение подложки слоев, фильтрация иконок и т.д. Показываются новые средства поражения — Taurus и морские дроны.

Добавлен центр карты, при нажатии на который появляется возможность копировать координаты, в том числе в MGRS.

Обновление будет доступно всем пользователям в течение суток. Чтобы увидеть обновлённый интерфейс сервиса — обновите кеш браузера.