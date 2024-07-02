Оновлення DeepStateMap: офлайн режим, малювання на мапі та нове меню налаштувань

DeepStateMap виявився дуже популярним інтерактивним інструментом для відстеження змін лінії фронту у війні росії проти України. Інтерактивна картка з перебігом військових дій оновилася до версії 2.0. Це оновлення включає найзначніший редизайн від часу запуску.

Найзначнішим звинуваченням DeepStateMap 2.0 можна назвати офлайн-режим карти. Він активується, коли відсутнє інтернет-з’єднання. Попередньо потрібно завантажити тайли областей у налаштуваннях.

Команда розробників працювала над оновленням упродовж півроку. Новий дизайн сайту надихнула філософія Human Interface Guidelines. Наприклад, впроваджена нова кольорова гама темної версії сайту.

Додали інструмент «Малювання» для аналітиків — для створення схем та можливості відразу поділитися ними в соцмережах. Історія змін на карті активується натисканням на дзвіночок.

З’явилося нове меню налаштувань – зміна підкладки шарів, фільтрація іконок тощо. З’являються нові засоби ураження – Taurus і морські дрони.

Додано центр карти, при натисканні на який з’являється можливість копіювати координати, у тому числі MGRS.

Оновлення буде доступне всім користувачам протягом доби. Щоб побачити оновлений інтерфейс сервісу – оновіть кеш браузера.