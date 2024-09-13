Обновление Cyberpunk 2077 версии 2.13 добавило поддержку технологии AMD FSR 3 с генерацией кадров

CD Projekt RED выпустила патч 2.13 для ПК-версии Cyberpunk 2077, добавивший поддержку новой технологии AMD FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3) с генерацией кадров. Технология предназначена для повышения производительности игры и доступна как для видеокарт Radeon, так и NVIDIA.

Разработчики рекомендуют использовать FSR 3 при частоте кадров не менее 60 к/с, чтобы избежать артефактов и проблем с плавностью изображения. Также для наилучшего опыта рекомендуется играть на мониторах с частотой обновления не менее 120 Гц.

Кроме того, в патче 2.13 появилась поддержка Intel Xe Super Sampling 1.3, а также возможность одновременного использования режимов DLAA и DLSS для улучшения качества графики и производительности. Обновление также включает исправления ошибок и улучшения стабильности. Патч уже доступен для скачивания.